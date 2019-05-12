Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Geçen hafta sezonun en kritik derbisinde Beşiktaş’ı deviren Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj sağlamıştı. Sarı-kırmızılılar kalan üç finalin ilk ayağına dün Rize’de çıktı. Maç yüksek tempoda başlarken, sarı-kırmızılılar topu daha çok rakibe bırakıp hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi hedefledi ve bu oyun modeliyle de Galatasaray golü çabuk buldu. 9’da Donk orta alandan kaptığı topla hızla kaleye doğru katetti ve sola oynadı. Onyekuru topu kontrol edip, 18 üzerine çıkardı. Feghouli topun gelişine çok güzel vurdu ve top sağ direkten filelerle buluştu: 1-0. 13’te Onyekuru’nun şutu az farkla dışarı çıktı. Galatasaray’da Fernando, Donk, Ndiaye üçlüsü merkezde pas trafiği oluşturmazken Rize ikinci bölgeyi genelde rahat geçti ve kanatlardan da etkili oldu. 30’da hafif soldan kullanılan frikikte Moroziuk’un şutu 90’dan döndü.

MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Diagne 35’te kaleci Gökhan ile karşı karşıya topu boş kaleye gönderemedi. Hakem bir önceki korner pozisyonunda VAR uyarısıyla penaltı olduğuna karar verdi. Diagne topu direğe nişanladı, sonrasında Nagatomo topu ağlara yolladı ama önce Diagne dokunduğu için hakem ihlal gerekçesiyle golü saymadı. Devrenin son dakikasında Vedat Muriç sahneye çıktı ceza sahasında çalımlardan sonra şutunu çekti: 1-1. İkinci yarıya iki taraf da daha dengeli başladı. Fatih Terim, Emre Akbaba hamlesiyle yeni bir kurgu düşünmüştü fakat millî futbolcu sakatlığıyla yürekleri burkarken yerine Muğdat girdi. Samudio’ya çıkan kırmızı kartla Rize 10 kişi kalırken 76’da hızlı hücumda Aminu takımını öne geçirdi: 2-1. 90’da penaltı kazanan G.Saray’da Diagne bu defa attı ve durumu eşitledi:2-2 90+6’da Diagne bir defa sahneye çıktı ve kafasıyla çok kritik üç puanı takımına kazandırdı: 3-2.

REKORTMEN KRAL

Galatasaray’ın devre arasından Kasımpaşa’dan aldığı Mbaye Diagne performansıyla tartışılan isimdi. Gol Krallığı’nda rakipsizdi ancak bu bile onu hedef olmaktan kurtaramıyordu. Rize deplasmanındaki kritik maça damga vuran Senegalli oyuncu, önce ilk penaltıyı direğe nişanladı. Uzatmada ise galibiyet golüne imza attı. Toplam 30 gole ulaşan Diagne, Süper Lig’de en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu Gomis’in elinden aldı. Ki Diagne’nin penaltı atışı sırasında Sinan ile de tartıştığını ve topu vermeyerek meşun yuvarlağı ağlara yolladığını hatırlatalım.

G.SARAYLI FERNANDO: BIRAKMADIK KAZANDIK

Galibiyeti ayağı kırılan Emre Akbaba'ya armağan eden Fernando: Çok önemli bir galibiyet aldık. Sonun kadar bırakmadık ve kazandık. İlk yarı iyi oynadık. Geriye düştükten sonra moraller bozuldu ama biz Galatasaray takımıyız. Kolay kolay maçı bırakmayız.

G.SARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ: BİZİM SİYASET G.SARAY

Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda yaşanan siyasi söylemler için "Ekrem İmamoğlu da, Binali Yıldırım da bizimdir. Bizim siyasetimiz Galatasaray’dır, tarikimiz Galatasaray’dır, tarikatımız Galatasaray’dır" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞLI GOLCÜ TOPA GİRDİ!

Çaykur Rize-Galatasaray maçı bitti sosyal medya hareketlendi. Hakem Serkan Çınar'ın yönetimi büyük eleştiri alırken Beşiktaşlı Burak Yılmaz da topa girdi. Tecrübeli forvet, Twitter hesabından "Futbol" yazarak simsiyah bir ekran görüntüsü paylaştı.

RİZE'NİN HOCASI OKAN BURUK: FATURAYI MHK ÖDEMELİ

Çaykur Rize Teknik Direktörü Okan Buruk: Verilen penaltının penaltı olduğunu görmedik. Maçtan sonra hakem hepimize 'izleyin, izleyin' dedi. İzleyince de hiçbir şey görmedik. Böyle maça kötü bir hakemin verilmesi en büyük yanlış. Bunun faturasını ödeyecek olan MHK'dır.

