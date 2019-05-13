Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman son zamanların en sert açıklamalarından birini yaptı. Orman’ın hedefinde, geçen hafta derbiyi yöneten Bülent Yıldırım ile Ç. Rize-Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar vardı. Beşiktaş’ın bütün şampiyonluklarının çok temiz ve berrak olduğunu söyleyen Orman, “Biz iki şampiyonluk yaşadık ne kimseyle kavga ettik, ne de laf dalaşına girdik. Son haftalara girilirken hakemlerin aktörlüğü olmaya başladı. Yazık! Ne taraftar ne de kamuoyu tatmin oluyor. Çok ağır sözler kullanmak mümkün. Ben de o işleri yapabilirim. Ama futbolun marka değerine hizmet etmeliyiz. Maça çıkmadan maçı kafasında oynayan hakemlerle bir yere gelinmez. Lig sonunda bunları temizlemezlerse o koltukta oturmasınlar, ayrılsınlar” dedi.

Türk sporunu katletti

MHK’ya yüklenen Orman, “Ellerinde hesap makinesi, ne kadar alacaklarını hesaplıyorlar. Bu paraları da bizler yani kulüpler veriyoruz. Özellikle yaşlarını doldurmuş kötü niyetli hakemlerin Türk futbolundan çekilmesi lazım. Genç çocuklar gelsin, en azından ‘hata yaptı’ deriz. Ç.Rize-G.Saray maçında futbolu bilmeyen VAR hakemi var. Geçmiş senelerde münakaşaya girdiğimiz Aziz Yıldırım vardı, o bizimle uğraşıyordu, yoksa kulüplerle bir sıkıntımız olmadı. Beşiktaş, böyle şampiyonluk istemez. Bülent Yıldırım’ın yaptıklarını kimse yemedi. Telefonlar ediliyor, ‘Bülent iyi çocuk, maç verin’ diye. Ne iyi çocuğu yahu! Türk sporunu katletmiş hakemin bir an önce futboldan uzaklaştırılması lazım” sözlerini kullandı.

Kadınlardan özür dilerim

Cumartesi günü yapılan mali kongredeki “Arkamdan karı gibi konuşurlar” sözüne değinen Orman, “Her gün bir yalan üretiyorlar. Kongre biraz elektrikli geçince, istemeden ağzımdan bir laf çıktı. İki kızım, bir ablam var. Bütün kadınlardan özür dilerim. Maksadını aşan bir laf oldu” diye konuştu.

Adam gibi yönetsinler

Fikret Orman’ın hedefinde Futbol Federasyonu da vardı. Orman, “Federasyonu adam gibi yönetecekler. Mıy mıy, mış mış olmayacak. Yirmi günde bir hakem sayısı artırımını çıkaramıyorlar. Bir gecede Caner Erkin için kural değişti. Çok çalışacaklar. Federasyon kimsenin zaman geçireceği yer değildir” dedi.

Yabancı olabilir

Fikret Orman, “Bu hakemlerle bu lig daha uzun gitmez. MHK şapkayı önüne koysun. İstifa edeceklerini duyuyorum, istifa edeceklerine bu işi düzeltsinler. Yabancı hakem taraftarı değilim ama geçiş döneminde kötü niyetli eski hakemleri göndereceklerse bu dönemde yurt dışından getirebilirler” dedi.

Salonda gerginlik

Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da gergin anlar yaşandı. Birçok üye, Beşiktaşlı olmadığı iddia edilen Metal İŞ Sendikası üyelerinden bazı kişilerin oy kullanmamasını istedi. Yaşanan gerginlik sonrasında iki üye salon dışına çıkarıldı.

5. Orman dönemi

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında Fikret Orman yeniden başkanlık görevine layık görüldü. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilen seçimde 14.200 üyeden 4899’u oy kullandı. Fikret Orman bu oyların 2882’sini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay ise beklenenin üzerinde oy topladı. Tekinoktay’ın 1617 oy aldığı seçimde 400 oy ise geçersiz sayıldı.

Daralma zamanı

Fikret Orman, beşinci defa başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmada bütçede daralmalar yapacaklarını söyledi. Orman’ın açıklamaları şöyle; “Bu seçimin kaybedeni olmadı, Beşiktaş kazandı. Bütçede daralmalar yapacağız. Masraflarımızı kıstık, daha da kısacağız. Sezona yeni bir teknik direktörle başlayacağız. Bütçemiz doğrultusunda iyi bir kadro kuracağız. Şahsım ve tüm Beşiktaş camiası adına herkese teşekkür ediyorum...”

Bir daha aday olamayacak

Fikret Orman 3 yıl daha Beşiktaş başkanlığı görevini yürütecek. Son dönemine giren Orman, tüzük gereği bir daha başkanlığa aday olamayacak. Fikret Orman’ın yönetiminde yer alan isimler şöyle; Serdar Adalı Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre. Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu