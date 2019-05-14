Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Alanya karşılaşmasının ardından, “Bu maçta 3 puan ve morale ihtiyaç vardı. Kazandık ama geçen maçlarda kaybettiğimiz 3 puanların acısı var üzerimizde” vurgusu yaparken, “Kongreye bağlı olarak taraftarın üzerinde de dikkat dağınıklığı (yönetime tepki tezahüratları) vardı. Duygusal tepkiler zaman zaman olabiliyor ama bunlar ileride daha büyük olumsuzluk oluşturur. Beşiktaş şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Üçüncü sıradayız ve demek ki başarısızız. İki maç kaldı ve vicdanımızın rahat olması için çıkıp elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

> Birlikte yaşayacağız

Hakemlerin performansıyla ilgili gelen bir soruya cevap veren Güneş, “Kaybedilen maç sonrası hakem konuşmak bize bir şey kazandırmıyor. Yanlışa rağmen bir şey yapmak zorundayız. Son günlerde hak, hukuk ve adaletle ilgili bir olumsuzluk varsa, bu insanları aşağıya çekebilir. Saha içerisinde de hakem ve oyuncu hataları oluyor” derken, “Hakem yardımı olsun, rakip kötü olsun düşüncemiz hiç olmadı. Bu camialar birlikte yaşayacak, seviyeyi düşürmeyelim. Hakemlerin hata yaptığını düşünmüyorum. Hakem camiasının da hata yaptığını düşünmüyorum. Geri kalan yorumu size bırakıyorum. Gayet açık konuştuğumu düşünüyorum” diye konuştu.