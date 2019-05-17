Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

THY Euroleague’de bir Türk takımının final oynayacağı Final Four heyecanı bugün İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde başlayacak. 19 Mayıs’ta oynanacak maçlarla sona erecek Final Four’un ilk gününde Euroleague’deki iki temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes finale kalabilmek için kozlarını paylaşacak. Kazananın ilk finalist olacağı müsabaka 19.00’da başlayacak. Diğer finalist ise 22.00’de son şampiyon Real Madrid ile Rus devi CSKA Moskova arasında oynanacak karşılaşmayla belli olacak. Kazanan takımlar 19 Mayıs Pazar günü finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük mücadelesi verecek.

Fener’de eksik çok

Euroleague’de son üç sezondur final oynayan ve bu kupayı 2017’de kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko, Final Four’da Luigi Datome ve Joffrey Lauvergne gibi iki önemli oyuncusunu sakatlıkları sebebiyle kullanamayacak. Sarı-lacivertli takımda Jan Vesely ve Nikola Kalinic’in durumları da bu sabah yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Efes’te ise eksik yok. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda finalde bir Türk takımının yer alması garanti. En büyük dileğimiz THY Euroleague’deki Final Four organizasyonunda şampiyonluk kupasının Türkiye’ye gelmesi…

Pablo Laso temkinli

Kupanın son şampiyonu Real Madrid’in başantrenörü Pablo Laso Final Four’daki her takımın bu noktaya hak ederek geldiğini söyledi. Real Madrid-CSKA Moskova eşleşmesinin erken final olarak nitelendirilmesine katılmadığını belirten Laso “Fenerbahçe eksiklerine rağmen çok güçlü. Efes de mükemmel bir sezon geçirdi” dedi.

Itoudis’in son şansı

Son iki Final Four’da ilk maçtan şampiyonluk şansını kaybeden Rus ekibi CSKA’da Yunan koç Dimitris Itoudis’in takımdaki geleceğinin Final Four’un sonucuna bağlı olduğu belirtildi. Başantrenörlüğe ülkemizde Banvit’i çalıştırarak başlayan ve ardından CSKA’nın başına geçen Itoudis’in bir Euroleague şampiyonluğu bulunuyor.

Kupa Türkiye’ye gelsin

İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde başlayacak Dörtlü Final’in Plaza de Espana’da düzenlenen basın toplantısı, Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu, takımların hocaları ve birer oyuncusunun katılımıyla yapıldı. Yarı finalde karşı karşıya gelecek iki Türk takımı büyük ilgi odağı oldu. Fenerbahçe’nin koçu Zeljko Obradovic “Eksiklerimiz var ama takımıma güveniyorum. Kupayla bitirmek harika olur” derken Efes’in hocası Ergin Ataman “Her şeyden önce burada iki Türk takımının olması büyük gurur kaynağı. Kupanın Türkiye’ye gelmesini istiyoruz. Tabii ki bizim elimizde gelmesini istiyoruz” dedi.