Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Hafta içinde Türkiye Kupası’nı havaya kaldıran, Galatasaray, asıl hedef olan lig şampiyonluğu için kenetlenmiş durumda. Hafta sonu oynanacak karşılaşmada Başakşehir karşısında alınacak galibiyet, 22’nci şampiyonluğun da tescillenmesi anlamına gelecek. Bu yüzden sarı-kırmızılı camiayı ayrı bir heyecan sarmış durumda. Teknik heyet Florya’da kamp kurarken, İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak da sürekli tesislerde. Başakşehir maçının hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılar dün sürprizlerle karşılaştı. UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde müthiş bir aile fotoğrafı çizen Galatasaray takımına tesis çalışanları unutulmayacak bir jest yaptı. İdman sırasında aşçısından, idarecilere bütün çalışanlar antrenman sahasına gelerek futbolcuları ‘Şampiyon’ tezahüratlarıyla yanlarına çağırdı. Coşturan tezahüratlar karşısında Terim de futbolcuları çalışanların yanına selamlamaya gönderdi.

DAHA İYİSİNİ YAPALIM

17 Mayıs’ta kazanılan UEFA Kupası’nın yıldönümü vesilesiyle açıklamalarda bulunan Terim, “O kupayı almamızın gerçek sebebi ‘takım’ olmamızdı. Bugün de burada bütün kupaları nasıl aldığımızı çok net anlatan bir tablo var. O günkü oyuncularım, bugünkü yardımcılarım. O günkü oyuncularım bugünkü meslektaşlarım. Sanki hiçbir şey değişmemiş gibi. O takımdaşlık, arkadaşlık, olaya bakış açısı, hırs devam ediyor gördüğünüz gibi. Buradan o gün emeği geçen bütün futbolcularımı 17 Mayıs adı altında kutluyorum. Hepsi aslan gibi oynadılar. Yedek kalan da tribüne çıkan da bunu çok rahat karşılayarak takım adına hareket etti. Müthiş bir takımdı, kolay değil yenilmeden UEFA şampiyonu olmak. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Galatasaray camiasına da inşallah buna benzer ya da bundan daha iyi başarıları tattırırız” ifadelerini kullandı.

SABIRSIZLANIYORUM

Galatasaray’ın bu sezon anahtar oyuncusu olan Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu. Öncelikle kupa zaferini değerlendiren Cezayirli “Çok mutluyum, sezon başındaki hedeflerimiz arasında Türkiye Kupası’nı almak vardı. Açıkçası kupayı aldığımız için çok mutluyuz. Şimdi öbür kupa için konsantre olduk. Pazar günkü maç için sabırsızlanıyorum. Bu maç tam bir sezon finali. Seyircimizin desteğiyle biz kazanacağız” dedi.

O ZAFER UNUTULMAZ

Galatasaray’ın 17 Mayıs 2000’de kazandığı UEFA Kupası’nın dün yıl dönümüydü. Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile birlikte dönemin futbolcuları olan antrenörler Ümit Davala, Hasan Şaş ve Claudio Taffarel, UEFA Kupası zaferini anlattı. Efsane kadronun oyuncuları “O başarı tesadüf değildi. Kupa inanmışlığın eseriydi. Bu sevinci yaşamak herkese nasip olmaz” dedi.