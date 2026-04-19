9 dakikada doluyor! Çinli firma ultra hızlı şarjı duyurdu
Elektrikli otomobil dünyasında “şarj süresi” tartışmasını kökten değiştirebilecek yeni bir teknoloji sahneye çıktı. Çinli batarya üreticisi Sunwoda, ultra hızlı şarj destekli yeni nesil bataryasının 9 dakikada neredeyse tamamen dolduğunu açıkladı.
- Sunwoda'nın Xingchi Supercharge Battery 2.0 adlı 15C LFP batarya paketi, %5'ten %95'e yaklaşık 9 dakikada, %5'ten %75'e ise 5.5 dakikada şarj olabiliyor.
- Yeni batarya, 1800 amper akım ile çalışıyor, 15C şarj oranını destekliyor ve 1.500'ü aşan şarj döngüsü ömrüne sahip.
- Şirket, ilk yıl kapasite kaybı olmayacağını ve on yıl içinde yaklaşık %10'luk bir kayıp yaşanacağını iddia ediyor.
- Sunwoda, lityuma alternatif olarak görülen sodyum-iyon batarya teknolojisini de paralel şekilde geliştiriyor.
Çinli batarya üreticisi Sunwoda, hem ultra hızlı şarj hem de alternatif yatırımlarını kapsayan yeni nesil stratejisini duyurdu.
Şirketin tanıttığı 15C LFP (lityum demir fosfat) batarya paketi, en dikkat çekici özelliği olan aşırı hızlı şarj performansıyla öne çıkıyor. Paylaşılan verilere göre Xingchi Supercharge Battery 2.0, yüzde 5’ten yüzde 95’e yaklaşık 9 dakikada, yüzde 5’ten yüzde 75 seviyesine ise sadece 5.5 dakikada ulaşabiliyor.
1500’Ü AŞAN ŞARJ DÖNGÜSÜ
Bu performansın arkasında ise oldukça agresif teknik değerler bulunuyor. Sunwoda’nın yeni bataryası, 1800 amper seviyesine ulaşan akım ile çalışıyor ve 15C gibi son derece yüksek bir şarj oranını desteklerken, şarj döngüsü ömrü 1.500'ü aşıyor. Bu da teorik olarak birkaç dakika içinde yüzlerce kilometrelik menzil kazanımı anlamına geliyor.
Şirkete göre, ultra hızlı şarj, pilin garanti süresi boyunca herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.
10 YILDA YÜZDE 10’LUK KAYIP
Sunwoda, amiral gemisi hızlı şarj sisteminin yanı sıra, farklı performans önceliklerini hedefleyen iki ek batarya seçeneği daha tanıttı. Şirket, ilk yılda kapasite kaybı olmayacağını ve on yıl içinde yalnızca yaklaşık yüzde 10'luk bir kayıp yaşanacağını iddia ediyor.
Hibrit odaklı paket, yüzde 10'dan yüzde 80'e 10 dakikada şarjı destekliyor.
Sunwoda, ultra hızlı şarj programının 2019'dan beri geliştirildiğini, 2022'de 4C sistemlerinden 2024'te 6C'ye ve şimdi de LFP bataryalar için 15C'ye ve üçlü lityum kimyaları için 8C'ye ulaştığını belirtti.
SODYUM İYON BATARYA STRATEJİSİ
Sunwoda’nın açıklamasında dikkat çeken bir diğer başlık ise sodyum-iyon batarya stratejisi. Şirket, lityuma alternatif olarak görülen bu teknolojiyi de paralel şekilde geliştiriyor. Sodyum bazlı bataryalar; daha düşük maliyet, daha bol hammadde ve özellikle düşük sıcaklıklarda daha stabil performans gibi avantajlar sunuyor.
