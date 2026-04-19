Elektrikli otomobil dünyasında “şarj süresi” tartışmasını kökten değiştirebilecek yeni bir teknoloji sahneye çıktı. Çinli batarya üreticisi Sunwoda, ultra hızlı şarj destekli yeni nesil bataryasının 9 dakikada neredeyse tamamen dolduğunu açıkladı.

Çinli batarya üreticisi Sunwoda, hem ultra hızlı şarj hem de alternatif yatırımlarını kapsayan yeni nesil stratejisini duyurdu.

Şirketin tanıttığı 15C LFP (lityum demir fosfat) batarya paketi, en dikkat çekici özelliği olan aşırı hızlı şarj performansıyla öne çıkıyor. Paylaşılan verilere göre Xingchi Supercharge Battery 2.0, yüzde 5’ten yüzde 95’e yaklaşık 9 dakikada, yüzde 5’ten yüzde 75 seviyesine ise sadece 5.5 dakikada ulaşabiliyor.

1500’Ü AŞAN ŞARJ DÖNGÜSÜ

Bu performansın arkasında ise oldukça agresif teknik değerler bulunuyor. Sunwoda’nın yeni bataryası, 1800 amper seviyesine ulaşan akım ile çalışıyor ve 15C gibi son derece yüksek bir şarj oranını desteklerken, şarj döngüsü ömrü 1.500'ü aşıyor. Bu da teorik olarak birkaç dakika içinde yüzlerce kilometrelik menzil kazanımı anlamına geliyor.

Şirkete göre, ultra hızlı şarj, pilin garanti süresi boyunca herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

10 YILDA YÜZDE 10’LUK KAYIP

Sunwoda, amiral gemisi hızlı şarj sisteminin yanı sıra, farklı performans önceliklerini hedefleyen iki ek batarya seçeneği daha tanıttı. Şirket, ilk yılda kapasite kaybı olmayacağını ve on yıl içinde yalnızca yaklaşık yüzde 10'luk bir kayıp yaşanacağını iddia ediyor.

Hibrit odaklı paket, yüzde 10'dan yüzde 80'e 10 dakikada şarjı destekliyor.

Sunwoda, ultra hızlı şarj programının 2019'dan beri geliştirildiğini, 2022'de 4C sistemlerinden 2024'te 6C'ye ve şimdi de LFP bataryalar için 15C'ye ve üçlü lityum kimyaları için 8C'ye ulaştığını belirtti.

SODYUM İYON BATARYA STRATEJİSİ

Sunwoda’nın açıklamasında dikkat çeken bir diğer başlık ise sodyum-iyon batarya stratejisi. Şirket, lityuma alternatif olarak görülen bu teknolojiyi de paralel şekilde geliştiriyor. Sodyum bazlı bataryalar; daha düşük maliyet, daha bol hammadde ve özellikle düşük sıcaklıklarda daha stabil performans gibi avantajlar sunuyor.

Başlık Açıklama Şirket Sunwoda (Çinli batarya üreticisi) Yeni Strateji Ultra hızlı şarj ve alternatif yatırımları kapsayan yeni nesil strateji Öne Çıkan Ürün 15C LFP (lityum demir fosfat) batarya paketi Ultra Hızlı Şarj Performansı (Xingchi Supercharge Battery 2.0) %5'ten %95'e yaklaşık 9 dakikada şarj

%5'ten %75'e sadece 5.5 dakikada şarj Teknik Değerler Çalışma Akımı: 1800 amper

Şarj Oranı: 15C

Şarj Döngüsü Ömrü: 1.500'ü aşıyor

Menzi Kazanımı: Birkaç dakika içinde yüzlerce kilometre

Garanti Süresi Boyunca Kullanım: Kısıtlama olmaksızın Kapasite Kaybı İddiası İlk yıl kapasite kaybı yok

On yıl içinde yaklaşık %10'luk kayıp Diğer Batarya Seçenekleri Hibrit odaklı paket: %10'dan %80'e 10 dakikada şarj Gelişim Süreci 2019'dan beri geliştiriliyor

2022'de 4C'den 2024'te 6C'ye ulaştı

Şimdi LFP için 15C ve üçlü lityum için 8C Alternatif Yatırım Sodyum-iyon batarya stratejisi Sodyum-İyon Batarya Avantajları Daha düşük maliyet

Daha bol hammadde

Düşük sıcaklıklarda daha stabil performans

