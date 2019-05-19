Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. 19.00'da başlayan ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Karşılaşmanın VAR'ı Ali Palabıyık. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
GALATASARAY 0 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (CANLI ANLATIM)
7' SON ANDA! Galatasaray bir kez daha sağ kanattan etkili geldi. Feghouli'nin arka direğe çevirdiği topa Onyekuru yükseldi ancak Caiçara son anda topu kornere çeldi.
5' Galatasaray bir kez daha köşe vuruşuyla gelmek istedi ancak Mert Günok tek hamlede topun kontrolünü sağladı.
4' SON ANDA MERT! Galatasaray gole çok yaklaştı! Belhanda'nın ön direğe kestiği köşe vuruşunda Fernando kafayı vurdu ama Mert Günok çıkardı.
3' Galatasaray organize geldi! Belhanda - Feghouli - Mariano üçgeninin sonundan çıkan ortayı Başakşehir savunması kornere çeldi.
1' Şampiyonluk maçı başladı!
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS HD, beIN SPORTS HD2, 4K
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan, Emre, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic.
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı