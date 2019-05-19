Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. 19.00'da başlayan ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Karşılaşmanın VAR'ı Ali Palabıyık. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

GALATASARAY 0 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (CANLI ANLATIM)

22' Galatasaray'dan İsmail Çipe ve Başakşehirli Adebayor sarı kart gördü. Pozisyon 22' Gol sonrası yedek kulübeleri arasındaki gerginliği Cüneyt Çakır VAR'da izliyor şu anda Sarı Kart 20' Galatasaraylı Marcao da sarı kart görüyor. Sarı Kart - Marcão Sarı Kart 20' Gol sevincini abartan Bajic'e sarı kart çıktı. Sarı Kart - Riad Bajić Pozisyon 19' Riad Bajic ve Başakşehir'in gol sevinci sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi ve sahaya su şişeleri yağdı. Başakşehir'de bir oyuncu yerde, kenarda gerginlik var! Pozisyon 18' Elia'nın soldan ortasında Bajic kale sahasında kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

17' GOL! Bajic attı! Başakşehir öne geçiyor... Gol - Riad Bajić

Pozisyon 15' Belhanda'nın pasında savunma arkasına seken topa Diagne hareketlendi, karşı karşıya pozisyonda topu dışarı vurdu.

Pozisyon 12' Belhanda'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Luyindama ön direkte kafayı vurdu, top uzak direğin yakınından auta gitti.

Pozisyon 11' Başakşehir gole çok yaklaştı! Muslera'nın kısa düşen vuruşunda topu önüne alan Bajic karşı karşıya pozisyonda köşeye vurdu, Muslera golü önledi.

Pozisyon 9' Belhanda soldan köşe vuruşu kullandı, Mert yine çıktı ve topu aldı.

Pozisyon 8' Mariano'nun pasında sağdan sıfıra inen Feghouli'nin ortasında Onyekuru'dan önce Caiçara topa dokundu. Korner

7' SON ANDA! Galatasaray bir kez daha sağ kanattan etkili geldi. Feghouli'nin arka direğe çevirdiği topa Onyekuru yükseldi ancak Caiçara son anda topu kornere çeldi.

5' Galatasaray bir kez daha köşe vuruşuyla gelmek istedi ancak Mert Günok tek hamlede topun kontrolünü sağladı.

4' SON ANDA MERT! Galatasaray gole çok yaklaştı! Belhanda'nın ön direğe kestiği köşe vuruşunda Fernando kafayı vurdu ama Mert Günok çıkardı.

3' Galatasaray organize geldi! Belhanda - Feghouli - Mariano üçgeninin sonundan çıkan ortayı Başakşehir savunması kornere çeldi.

1' Şampiyonluk maçı başladı!

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS HD, beIN SPORTS HD2, 4K

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan, Emre, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı