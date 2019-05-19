Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasında seremoniye çıkmak için yapılan rekor başvuru sonrasında tam 45 çocuk, futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Bu çocuklardan 11’i Medipol Başakşehirli futbolcuların önünde dururken, 34 çocuk ise Galatasaraylı futbolcuların önünde yer almak istedi. Ancak sayının yüksek olmasından dolayı çocuklara futbolcuların önünde yer kalmadı ve 12 çocuk, futbolcuların ilerisinde durdu.