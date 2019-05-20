Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Güneş’in teknik direktörlüğünde 2015-16 ve 2016-17’da üst üste iki defa şampiyon olan Beşiktaş, son 2 sezonda ise ilk ikiye giremedi. Geçen sezonu 4. sırada bitiren siyah-beyazlı takım, 2018-2019’un 33. haftası sonunda 3. sırada yer alıyor.

Kara Kartal, ligin 34. haftasında puan kaybederse ve Trabzonspor da son maçını kazanırsa sezonu yine 4. sırada bitirecek. Siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde deplasmandaki lig maçlarında geçen sezonki kötü grafiğini tekrarladı. Öte yandan Trabzonspor mağlubiyeti sonrası iki gün izin verilen siyah-beyazlı futbolcular yarın toplanacak ve ligin son haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak.