Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a, Sürmeneli bıçak ustaları, kurt desenli boynuz saplı Fransız çeliğinden özel işçilikle yapılmış ve Karaman’ın adının yazılı olduğu Trabzonspor logolu avcı bıçağı hediye etti.

Sürmeneli bıçak ustası Rasim Özyiğit "Ünal hocanızın av merakını biliyorum. Ben de avcıyım. İyi de bıçak ustasıyım. 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Koleksiyonu için özel el yapımı avcı bıçağı yaptım. Dövme çelikten. Yunus yağında suyunu verdim. Nadide bir parça oldu. Ünal hoca bizi çok mutlu etti. Biz de küçük bir katkımız olsun dedik” şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Ünal Karaman ise mükemmel bir tasarım ve işçilikle emek verilen bıçağı, evinin en güzel köşesinde saklayacağını belirterek teşekkür etti.