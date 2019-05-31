Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe Yönetimi bir yandan finansal krizden çıkmaya, bir yandan da tarihin en kötü sezonun izlerini silmeye çalışıyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler kadroda neredeyse tamamen bir değişim hedeflerken, eldeki isimlere gelen teklifler yönetimin yüzünü güldürmüş durumda. İtalyan, İngiliz ve Alman ekipleri arasında adeta bir savaş sebep olan Elif Elmas’tan 20 milyon avro bonservis geliri hedefleyen yönetim, Miha Zajc ile Jailson’u da satış listesine koydu. Her ikisi de beklentilerin altında kalan lejyonerlere gelen sürpriz teklifler, orta saha rotasyonu zengin olan Ersun Yanal’ın da onayıyla masaya yatırıldı. Jailson’a İspanya’dan, Zajc’a ise Rusya’dan talip çıkarken oyuncu başına bahsedilen rakam 8 milyon avro.

> İnce hesaplar

Elif, Zajc ve Jailson’un hedeflenen rakamlara satılması hâlinde yaklaşık 35 milyon avroyu kasasına koyacak olan Fenerbahçe’de, Isla, Alper, Frey ve Reyes de gözden çıkarılmış durumda. Gönderilecek oyunculardan 40 milyon avro gelir hedefleyen yönetimin, transfer politikası ise bonservisi elinde olan oyuncular ya da kiralık isimler. Geçen sezon transfer harcamalarını, gelirlerin altında tutmayı başaran yönetim, bu sezon ise çok daha fazla kâr etmenin peşinde. Teknik heyet de, bu konuda yönetimle uyum içinde çalışıyor. Ersun Yanal, transfer istediği mevkilere alternatifli isimler yazarken listeyi performans ve maliyet kriterleri belirliyor. Yaş sınırı da son derece önemli bir çizgi. Yönetim bir sonraki dönemde satıp para kazanabileceği isimleri istiyor.

Son gözde Soucek

Tribünlerin hayal ettiği hücum eden Fenerbahçe’yi hayata geçirmek isteyen teknik direktör Ersun Yanal, orta sahaya skorer bir oyuncu alınması konusunda ısrarlı. Zajc’ı satış listesine koyan tecrübeli teknik adamın özellikle istediği isim ise Slavia Prag’ın yıldızı Tomas Soucek. Çekya Ligi’nin en iyi oyuncusu seçilen 24 yaşındaki millî oyuncu 52 maçta 19 gol, 3 gollük bir performans sergiledi. Hücum etkinliğinin yanı sıra ön libero ve stoper mevkilerinde de görev alabilen Soucek için sarı-lacivertliler Slavia’ya 5 milyon avro teklif etti. Ancak Çek ekibinin beklentisi 10 milyon avro.