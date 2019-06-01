Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları bütün hızıyla devam ediyor. Geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru, çok faydalı olmuş ve 16 gol kaydetmişti. Nijeryalının gelecek sezon da takıma katılması için Galatasaraylı yetkililer Everton cephesiyle temasa geçmişti. Ancak istenilen sonuç alınamadı. İngilizler hem kiralık ücret hem de bonservis için çok yüksek meblağlar istiyor. Kanat oyuncularına önem veren teknik direktör Fatih Terim de Bruma için Leipzig kulübünün nabzının yoklanmasını istedi.

Taylan bombası

Ryan Babel’i joker olarak gören Terim, eski öğrencisi Bruma’nın da transferiyle sol tarafı garantiye almak istiyor. Yurt içinde de çalışmaları sürdüren sarı-kırmızılılar bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı için atağa geçti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla bu sezon adından sıkça söz ettiren 1995 doğumlu futbolcu için Doğu Anadolu ekibi 2 milyon avro bonservis bedeli istiyor. Galatasaray ise 1,5 milyon avro seviyesinde bu transferi sonlandırma hedefinde. Başarılı orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig’de altı gol atıp üç asist yaptı.

River Plate, Muslera’yı istiyor

Galatasaray’ın yaşayan efsanesi Muslera’yı, Arjantin devi River Plate kadrosuna katmak istiyor. Muslera’dan gelecek en az 13 milyon avroluk bedel sarı-kırmızılıların kafasını karıştırmış durumda. THY ile sponsorluk anlaşması bulunan River Plate, Arjantin doğumlu olan Muslera’yı yerli statüsünde oynatabileceği için bu transferde ısrarcı.

Parayı veren Muriç’i alır

Galatasaray’ın devre arasında da görüştüğü Vedat Muriç için Çaykur Rizespor cephesinin nabzı yeniden yoklandı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzereyken teknik direktör Ersun Yanal’ın kararsız tavrı sonrası iş çıkmaza girerken bu süreçte sarı-kırmızılılar da atak yaptı. Karadeniz ekibinin tavrı ise “Parayı veren düdüğü çalar” şeklinde.