Başkan Kartal, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu  (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 
Vedat Muric'in takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soru üzerine  Kartal, şu ifadeleri kullandı:
 
"Muric'in çok talibi var ama hocamız da kalmasını istiyor. Çok ahlaklı  ve düzgün bir oyuncu. Kendisinin ne düşündüğünü bilmiyorum. Bize de Türk  kulüplerinden resmi bir teklif gelmiş değil. Sadece Fransa'nın Toulouse  takımından bir teklif geldi. Onun için neticeyi tam göremiyorum. Galatasaray ve  Fenerbahçe'nin bir girişimi var ama tam böyle masaya oturup, pazarlık aşamasına  gelip, hani 'Buradan döndük, buradan dönmedik.' diyecek şeyim yok."
 
Vedat Muric'in hem İstanbul kulüplerinde hem de Avrupa'da başarılı  olacağına inandığını belirten Kartal, "Başarılı olmak için uğraşan bir oyuncu.  Mücadeleci biri. Bana göre her yerde başarılı olur. Kulüp yönetiminde ve teknik  kadroda bir sıkıntı olursa o çocuk başarılı olamayabilir." şeklinde konuştu.
 
Yeni teknik direktörleri İsmail Kartal'ın yeni sezon için çalışmalara  başladığını ifade eden Kartal, şunları kaydetti:
 
"Şimdi yeni bir hocamız var. Mevcut ve kiralık olan oyuncularla  hocamız görüşmelere başladı.  İsmail Kartal zaten Rizeli. Şimdi normal bir  takımda çalışmasıyla Rize'de çalışmasının daha farklı olacağından son derece  eminim. Rize'nin çocuğu neticede. Hem taraftar olsun hem halk olsun hepimizde  anında bir kabullenme oldu. Rize yeni sezona Kartal ile çok güzel devam edecek  diye düşünüyorum."