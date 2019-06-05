Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpler bazında ligler sona erdi ama futboldaki mesaimiz millî dava uğruna devam ediyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda önce Konya’da Fransa ardından da İzlanda ile deplasmanda oynayacağı maçların hazırlıklarına devam ediyor. Antalya Belek’te kampta olan millîler dün sabah günün anlam ve önemi sebebiyle bayramlaşma töreni yaptı. Bayramlaşmaya teknik heyet, futbolcular ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu ve Hamit Altıntop katıldı.

Oyuncularından istek

Futbolcular ve ailelerinin bayramını kutlayan teknik direktör Şenol Güneş, her günün bayram tadında geçmesini isterken bir de dileği vardı. Elemelerdeki iki maçın önemini vurgulayan ve beklentisini dile getiren Güneş talebelerinden ülkeyi mutlu edecek bir istekte bulunarak “Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur. Bir bayram da siz yaptırın” ifadelerini kullandı.

Her alanda baskı

Fransa ve İzlanda maçlarından altı puan beklentisi içinde olan Şenol Güneş bir taraftan da ekibiyle beraber rakiplerini analiz etmeyi sürdürüyor. Kariyeri boyunca pozitif futboldan yana olan ve müdafaa anlayışını sevmeyen Güneş’in favori Fransa’ya karşı da önde basan rakibe boş alan bırakmayan bir oyun anlayışı içerisinde olması bekleniyor.

Kaptan yine dümende

Ay-yıldızlı formayı 99. defa giyen ve Fransa maçında süre alması hâlinde 100’ü gülecek olan Emre Belözoğlu, sadece saha içinin değil saha dışının da önemli bir unsuru. Avrupa’nın önemli liglerinde ve kulüplerinde ter döken ve uluslararası tecrübesi fazla olan Emre Belözoğlu, kampta âdeta Şenol Güneş’in yardımcısı gibi hareket ediyor. Genç oyuncuların hepsi, Kaptan’a büyük saygı duyuyor.

Sangare şaşkınlığı

A Millî Takım’ın başına ikinci defa getirilen ve farklı bir hava oluşturan Şenol Güneş, Nazım Sangare’nin Türk olup olmadığını bilmediğini itiraf etmiş ve bilgi sahibi olduktan sonra da oyuncuyu ay-yıldızlı takıma davet etmişti. Şu anda kampta olan ve Özbekistan maçında iyi bir performans sergileyen Nazım Sangare’nin formu ve uyumu, Şenol Hoca’nın tatlı bir şaşkınlık yaşamasına sebep oldu.

ÖNCE MİLLÎ TAKIM

Antalya’da hazırlıklarına devam eden ay-yıldızlı takımda bazı oyuncuların yeni sezona yönelik belirsizliği söz konusu... Mukavelesi devam etmesine rağmen Avrupa kulüplerinin takibinde olan Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder ve Hasan Ali Kaldırım gibi isimlere transfer olayından etkilenmemesi ve kafalarının karışmaması adına özel ilgi gösteriliyor.