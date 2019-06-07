Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da hücum hattının değişmesi ve güçlendirilmesi çok büyük öncelik. Geçen sezon Gomis’i satıp yerini dolduramadığı için çok yıpranan başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi teknik direktör Fatih Terim’in raporları doğrultusunda çalışıyor. Geçen sezon da gündemde olan Mario Balotelli, Marsilya’dan ayrıldı ve şu an bonservisi elinde. Mustafa Cengiz geçen yıl “Semti İkitelli Mario Balotelli” esprisinden sonra “Haylazmış ama Fatih Hoca onu adam eder” demişti. İtalyan golcü, Marsilya’da 15 maçta 8 gol kaydederken, Başkan Mustafa Cengiz’in gündemine yeniden geldi ve bu espriyi geçtiğimiz günlerde hatırlattı. 28 yaşındaki golcünün bonservisinin elinde olması başkanı cezbederken, Fatih Terim’in onay vermesi durumunda başkan da imza parası için ödenek çıkarmaya hazır olduğunu bildirdi.

Diagne’den önde

Galatasaray teknik heyeti için Tetteh ve Falcao transferleri birinci sırada ama Balotelli de camiayı heyecanlandıran bir isim. Öte yandan Fransız medyasında da Balotelli ile Galatasaray’ın ilgilenmeye başladığını yazarken takımda Alberto Bartali gibi İtalyan bir hocanın olması da bu transfer sürecinde Aslan’ın elini güçlendiriyor. Diagne’den bir yaş büyük olan Balotelli’nin Galatasaray’ın oyun yapısına daha uygun olduğu ve Şampiyonlar Ligi’nde çok daha etkili olacağı da öngörülüyor. Ayrıca Diagne’nin de satış sürecini hızlandırmak isteyen sarı-kırmızılılar menajerine bu durumu bildirdi ve artık somut bir teklifi önlerine koymasını istedi.

Şimdiden iki kontenjan var

Galatasaray’ın radarında birçok yabancı futbolcu var. On dört yabancıdan fazla kadroda oyuncu bulundurulamazken sarı-kırmızılıların iki kontenjanı şimdiden hazır. Badou Ndiaye ve Onyekuru’nun kiralık sözleşmeleri sona erdiği için G.Saray, bütün pürüzleri giderdiği herhangi bir oyuncuyla hemen sözleşme imzalayabilecek.

Henry Onyekuru İştah kabartıyor

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru’nun önümüzdeki sezon hangi takımda olacağı merak konusu. Onyekuru’ya İspanya’dan birçok kulübün talip olduğu belirtilirken Nijeryalı oyuncunun kulübü Everton’ın iyi bir fiyata oyuncuyu satmak istediği ifade edildi.

Menajerine göre Belhanda İspanya’ya

Galatasaray’da devre arasında kapıdan dönen ve teknik direktör Fatih Terim’in özel isteğiyle takımda kalan Younes Belhanda, yaz döneminde yüksek ihtimalle satılacak. Arabistan’dan birçok talibi olan Faslı yıldız için menajeri William D’Avila, “El-Hilal ve el-İttihad onu çok istiyor. Ancak onun La Liga’da oynamak gibi bir hayali var” dedi.