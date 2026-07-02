Kamu kurumlarında görev almak isteyen milyonlarca adayın takip ettiği 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi belli oldu. KPSS lise (ortaöğretim) ve ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor merak edilirken 2026 KPSS takvimine ilişkin tüm ayrıntılar paylaşıldı.

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar için başvurular 1 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Başvurular 13 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar ise geç başvuru hakkından yararlanabilecek. Geç başvurular 22 Temmuz'da başlayacak ve 23 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek. Peki, KPSS lise (ortaöğretim) ve ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS lise (ortaöğretim) ve ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS lisans başvuruları başladı!

KPSS LİSE (ORTAÖĞRETİM) BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılmak isteyen adaylar için başvuru takvimi açıklandı. Lise mezunları ile sınavın geçerlilik şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını 27 Ağustos 2026 tarihinde yapmaya başlayabilecek. Başvuru işlemleri 8 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru süresini kaçıran adaylar ise geç başvuru hakkından yararlanabilecek. Geç başvurular 15 Eylül'de alınacak ve işlemler 16 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek.

KPSS lise (ortaöğretim) ve ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS lisans başvuruları başladı!

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

İki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasındaki adayların katılacağı 2026 KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 10 Ağustos 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Başvuru dönemini kaçıranlar için geç başvuru süreci de uygulanacak. Geç başvurular 19 Ağustos'ta başlayacak ve 20 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.

KPSS lise (ortaöğretim) ve ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS lisans başvuruları başladı!

KPSS LİSE (ORTAÖĞRETİM) VE ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Ortaöğretim düzeyindeki adayların katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS lise (ortaöğretim) ve ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS lisans başvuruları başladı!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026, KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek. KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sonuçların yayımlanmasının ardından adaylar puanlarını ve sınav sonuç bilgilerini ilgili sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

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