Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya futbol tarihinin en yüksek bonservisi ile transfer edilen Neymar bugünlerde futboldaki başarıları ile değil hakkındaki “tecavüz” iddiaları ile adından söz ettiriyor. Mayıs ayında Fransa’nın başkenti Paris’te bir otel odasında bir birlikte olduğu modele tecavüz ettiği iddia edilen Neymar, bugün ifade verdi. Sorgulamadan önceki gergin halleri ile dikkat çeken Neymar’ın Rio de Janeiro’da bulunan polis merkezinde ifade vermesi yaklaşık 2 saat sürdü.

İfade sırasında yatak odası görüntülerinin de izlendiği öğrenildi.