Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası elemelerinde bu gece İzlanda deplasmanındayız... İzlanda cephesi, normal maçı havalimanında yapılan insanlık dışı uygulamalarıyla farklı boyuta taşısa da oyuncularımız saha içinde kalıp burada konuşacak. Amaç dörtte dört yapmak ve Fransa zaferini taçlandırmak. Ayrıca Şenol Güneş yönetiminde beşte beş yapan ay-yıldızlılar bu seriyi de devam ettirme niyetinde. Grupta gol yemeyen ve savunması oturan millîler bu geleneğini de sürdürmek istiyor.

KADRO DEĞİŞMİYOR

Şenol Güneş’in İzlanda karşısında da Fransa maçında destan yazan kadroyu büyük oranda koruması bekleniyor. Güneş, saha dışında her ne yaşanırsa yaşansın takımın bundan etkilenmemesi adına konuşmalar yapıyor ve uyarılarda bulunuyor. Güneş, yakaladıkları iyi havayı devam ettirip futbolun güzelliklerini sunmaları gerektiğini söylüyor. Tabii şu da bir gerçek ki; İzlanda’nın çirkin tavrı ay-yıldızlı ekibi motive etmiş durumda.

AYAĞINIZI DENK ALIN!

Yok artık! Kendini medeni gösteren Avrupalı (!) İzlanda’dan çağ dışı bir metot... Amaç futbol ama yaşananlar siyasi ve tarihî hesaplaşma içeriyor! Önce olayı anlatalım ve sonrasına bakalım... Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda’ya misafir olacak olan A Millî Takım’ımız, önceki gün İzlanda’ya gitti. Yaklaşık 6,5 saatlik yolculuk sonrası kafilemiz havalimanında bekletildi, çantaları didik didik arandı ve bir anlamda “yıldırma”, “yorma”, “moral bozma” gibi çok eskilerde kalan yollara başvuruldu. Pasaport kontrolünden çok zor geçirilen oyuncularımızın sinirleriyle oynandı.

BİZE KURBAN OLSUNLAR!

Ki, yaşananlara Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz tepki gösterdi. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde forma giyen kaptan Emre Belözoğlu, İzlandalıların tavrının ardından ülkemizi kötü gösteren Avrupalılara seslenerek “Bizim ülkemize kurban olsunlar” dedi. Futbol maçında yaşanan ve diplomatik hâle getirilen olay sonrası Türkiye de harekete geçti. Hükûmet yetkilileri Norveç Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda’ya nota verdi (ikaz amaçlı devletler arası diplomatik yazışma) ve bir manada “ayağınızı denk alın” mesajını gönderdi. Tepkiler sadece hükûmet boyutunda kalmadı! Birçok vatandaşımız da İzlanda’ya sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

KAFALARI KÜÇÜLMÜŞ

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş havaalanında yaşanan rezaletle ilgili sert çıktı. “Evet, bize terbiyesizlik yapıldı” diyen Güneş “Ben buraya 43 sene önce maça geldim, 1976’da. İzlanda soğuk bir ülkeydi ama insanları saf, sıcakkanlıydı. Şehirleri büyümüş olabilir ama kafalar küçülmüş” sözleriyle yapılanları kınadı. Güneş “Biz büyük ülkeyiz, böyle küçük işlerle uğraşmayız” diyerek misilleme isteklerine de cevap verdi.

KIRAN KIRANA...

UEFA’ya da çağrıda bulunan Şenol Hoca “30-40 sene önce bizde de yapılanlar vardı rakipleri uyutmamak için. Artık bunları yapmamak lazım. UEFA nezdinde bunların kurala sokulması gerekiyor” dedi. Güneş maçla ilgili olarak ise “Burada onları hiç yenemedik. Kıran kırana bir maç oynayacağız. Alacağımız üç puan bizi 2020 Avrupa Şampiyonası’na götürecek ilk anahtar olacaktır. Kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’DAN MESAJ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Millî Takım kafilesinin maruz kaldığı kötü davranışlarla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Erdoğan, Özdemir’den “Şenol Güneş Hoca’mız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında” mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğluda millî takıma destek için İzlanda’ya gitme kararı aldı.

İZLANDALI DEĞİL BELÇİKALI ÇIKTI

İzlanda'da Emre Belözoğlu'na fırça uzatarak büyük bir gerilime neden olan kişi Belçikalı çıktı. Corentin Siamang isimli şahıs, İzlanda'dan Belçika'ya dönmek için uçağını beklediği sırada A Milli Takım kafilesinin geleceğini öğrendiğini ve böyle bir şey yapmaya karar verdiğini ifade etti. Facebook sayfasından olayın detaylarını anlatan Siamang, tamamen mizah amaçlı davrandığını ve hakaret etme niyetinin bulunmadığını, elindekinin de tuvalet değil, bulaşık fırçası olduğunu belirtti.

İZLANDA’YI NASIL BİLİRDİNİZ?

A Millî Takım’ın İzlanda’da maruz kaldığı çirkin muamele yeni değil. Ay-yıldızlı kafile Dünya Kupası elemeleri için 20 Eylül 1989’da İzlanda’ya gittiğinde de aynı aşağılık tavırla karşı karşıya kalmış ve diplomatik skandala yol açan sportmenliğe aykırı olay, FIFA tarafından da kınanmıştı. Morali bozulan millîler o maçı 2-1 kaybetmişti. İşte o eziyeti anlatan kupür.

İZLANDA’NIN GEÇMİŞİ...

Şaka değil! İzlanda’da Türk öldürmek 1970’lı yıllara kadar serbestti. İşte tarihçesi; 1627’de Murat Reis önderliğindeki Osmanlı donanması, yaklaşık 26 günde 400 civarında İzlandalıyı esir aldı. Grindavik, Austfiroir ve Vestmannaeyjar şehirlerindeki adam kaçırmalar sebebiyle 1627 yılında İzlanda’ya ayak basan Türk vatandaşlarının öldürülmesi serbest bırakıldı. Hiç Türk öldürülmedi ancak Türklerin öldürülmesine serbestlik tanıyan bu kanun 1970’lerde kaldırıldı.