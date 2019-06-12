Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da sıcak saatler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluk sevinci devam ederken, bir yandan heyecanla yeni transferler bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise diken üzerinde. Galatasaray’ın mart ayındaki olağan genel kurulunda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi idari açıdan ibra edilmemiş denetim kuruluna da ibrasızlık çıkmıştı. Tüzüğe göre Mustafa Cengiz’in seçim kararı alması gerekiyordu. Ama Cengiz ve kurmayları bu ibrasızlığı kabul etmeyip, konuyu mahkemeye taşımıştı. İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi yöneticilerden Okan Böke’nin aldırmış olduğu tedbir kararını kaldırdı.

Cengiz aday olamayacak

Dün öğle saatlerinde yaşanan bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı yönetimde telaş başladı. Gözler de 13 Haziran’da yani yarın 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek davayı çevrildi. İkinci başkan Abdürrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın açtığı davada, mahkeme tedbiri kaldırır ve genel kurul üyeleri lehinde karar verirse seçim kararı alınacak. İşin diğer boyutu ise bu şekilde seçime gidildiği takdirde Mustafa Cengiz ve kurulları yeni seçimde aday olamayacak.

DIAGNE ARABİSTAN YOLCUSU

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne için Suudi Arabistan’ın eş-Shabab kulübü devreye girdi. Arap yetkililerin önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı kulüp ile resmî görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Senegalli futbolcu geçtiğimiz günlerde, ailesini düşünmesi gerektiğini ve kendisine en yüksek parayı verecek olan kulübü tercih edeceğini söylemişti. Hatırlanacağı gibi Galatasaray Diagne’yi geride bıraktığımız sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan 10 milyon avro artı bonuslarla transfer etmişti. Yıldız oyuncu, “Gol Kralı” olmasına rağmen camiada pek kabul görmedi.

KUPALAR SERGİLENECEK

Galasaray’da haziran ayı olağan divan toplantısı bugün 13.30’da Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştirilecek. Toplantı öncesi futbol takımının kazandığı kupalar için mini tören yapılacak ve üyelere barbekü partisi verilecek.