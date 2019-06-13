Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray tarihinin en kritik günlerinden biri bugün yaşanacak. Çünkü mahkemeden çıkacak karar kulübün yarınlarını etkileyecek. Mart ayındaki olağan genel kurulda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetimi mahkeme yolunu seçerek tedbir kararı aldırmıştı. Çağlayan’daki 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün 11.00’de başlayacak davada tedbir kararını kaldırırsa Galatasaray Kulübü bir ay içinde seçime gitmek mecburiyetinde kalacak. Ve mevcut başkan tüzüğe göre seçime giremeyecek. Eğer mahkeme, genel kurulun kararını haksız bulursa Mustafa Cengiz ve yönetimi seçim dosyasını şimdilik kapatarak yoluna devam edecek.

UEFA ile zirve

Sezon bittikten sonra teknik heyetin raporu doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşen yönetim bugünkü sonuca göre anlaştığı oyuncuları duyuracak. Kim mi onlar? Eski Beşiktaşlı Ryan Babel ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı... Ve boşta olan Jimmy Durmaz ile de söz kesildiğini hatırlatalım. Öte yandan yönetim, bir yandan ay sonunda UEFA ile yapılacak görüşmeye hazırlanıyor. Finansal Fair Play kuralları gereği geçen sezon yeni bir anlaşma yapan yönetim, UEFA ile yeniden masaya oturacak.

Hava Kuvvetleri Komutanı

Kosovalı golcü sadece bitiriciğiyle değil ligde hava topunda en başarılı oyuncu olmasıyla da dikkat çekiyor

Galatasaray’ın transfer listesinde bulunan Vedat Muriç, teknik direktör Fatih Terim’in gelecek sezon için kadroda düşündüğü en iyi alternatif isimler arasında yer alıyor. Devre arasında da istenen oyuncu sonrasında çok yüksek bir profili olmadığından tepkilerden çekinilerek transferden vazgeçilmişti. Ama Vedat Muriç, sezonun ikinci yarısında Çaykur Rize formasıyla öyle bir performans gösterdi ki, birçok dev kulübün radarına girdi. Hava hakimiyeti de çok yüksek olan Muriç, bu alanda en az 20 maç oynayan oyuncular arasında 5,1 hava topu kazanma başarısıyla lider durumda. Aslan’ın gözdesi de Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Galatasaray’ı istiyor. Yönetimin, Rize’ye önerdiği rakam ise 3,5 milyon avro. Pazarlıklar devam ediyor.