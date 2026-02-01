Ara transferde Kasımpaşa'dan ayrılan ve Pogon Szczecin'e imza atan Macar savunmacı Attila Szalai, veda paylaşımda Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nu hedef aldı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile yollarını ayırarak Polonya ekibi Pogon Szczecin'e kiralık giden 28 yaşındaki stoper oyuncusu Attila Szalai, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Kasımpaşa'da ayrılma sebebi olarak Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nu gösteren Szalai, Fenerbahçe döneminden kalan meselelerin devam ettirildiği savundu.

Attila Szalai'nin açıklaması şu şekilde:

"Kasımpaşa'ya sorumluluk almak, kulüp için her şeyimi vermek ve sahada liderlik yapmak için geldim.

Her şey yolundaydı.

Durum sadece sezonun ikinci yarısında, yeni bir teknik direktörün gelmesiyle değişti.

İlk günden itibaren bana, benim sorumluluğum olmayan şeyler yüklenmeye başlandı.

Bunlar Fenerbahçe'deki dönemimden kalan meselelerdi.

Açık konuşmalar yerine sessizlik vardı. Dürüstlük yerine, arkamdan yapılan açıklamalar oldu.

Tek bir kişisel görüşme bile yapılmadan, kaptanlığın ne anlama geldiğini bilen ve kendisi de yıllarca kaptanlık yapmış bir teknik adam tarafından kaptanlıktan alınıp yedek bırakıldım.

Buna rağmen sessiz kaldım, saygılı bir şekilde çalıştım ve her zaman profesyonel davrandım.

Sonunda kendim için bir karar vermek zorunda kaldım: Saygı, dürüstlük ve netlik pazarlık konusu değildir. Bu yüzden artık yoluma devam etme zamanı geldi.

Teşekkürler Kasımpaşa. Kulüp içinde dürüst, destekleyici ve insani davranan herkese teşekkür ederim; bu zamanı benim için değerli kıldınız."

