İran, aynı gün içinde dört farklı kentte meydana gelen patlamalarla alarma geçti. Başkent Tahran’ın yanı sıra Bandar Abbas, Kum ve Ahvaz’da yaşanan olaylar, “ülke saldırı altında mı” sorusunu gündeme taşıdı. Patlamaların ardından hedefli saldırı iddiaları konuşulmaya başlarken, İranlı yetkililer olayların birbiriyle bağlantılı olmadığını ve koordineli bir saldırı ihtimalinin bulunmadığını açıkladı.

İran, aynı gün içinde dört ayrı şehirde meydana gelen patlamalarla adeta alarm durumuna geçti. Tahran, Bandar Abbas, Kum ve Ahvaz’da yaşanan olaylar güvenlik kaygılarını artırırken, patlamaların zamanlaması ülkede soru işaretlerine yol açtı.

BANDAR ABBAS’TA BİNA ÇÖKTÜ, IRGC İDDİALARI YALANLADI

En ağır hasar Hürmüzgan eyaletine bağlı Bandar Abbas kentinde yaşandı. Sekiz katlı bir binada meydana gelen patlamada iki kat çöktü, çevredeki araçlar ve iş yerleri zarar gördü. Olayın ardından Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın hedef alındığı yönünde iddialar ortaya atıldı. İran Devrim Muhafızları Genelkurmayı, hiçbir komutanın hedef alınmadığını ve patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını duyurdu. Bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI İDDİALARI NETLEŞMEDİ

Hormozgan Eyaleti Kriz Yönetimi yetkilileri, ilk bilgilerde dört kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı yönünde haberler bulunduğunu ancak rakamların resmi olarak doğrulanmadığını bildirdi. Patlamanın kesin nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

TAHRAN VE KUM’DA DA PATLAMA

Başkent Tahran’da da bir patlama meydana geldi. Yetkililer olayla ilgili can kaybı ya da hasara dair ayrıntı paylaşmadı. Tahran’daki patlamayla diğer kentlerde yaşanan olaylar arasında resmi bir bağ kurulmadı. Tahran yakınlarındaki Kum kentinde yaşanan başka bir patlamada ise maddi hasar oluştuğu açıklandı.

AHVAZ’DA GAZ PATLAMASI: 4 ÖLÜ

Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz’da dört daireli bir konutta meydana gelen patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı paylaştı. Yetkililer, aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Enkazda arama çalışmaları devam ediyor.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Patlamalar sonrası dış müdahale iddiaları gündeme gelirken, İsrailli yetkililer Reuters’a yaptıkları açıklamada İran’daki patlamalarla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını ifade etti.

