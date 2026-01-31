Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı ve 4 maçlık galibiyet serisi son buldu.

İstanbul'da oynanan müsabakada ekipler sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Başakşehir'in gollerini 19. dakikada Shomurodov ve 74. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Karadeniz ekibinin golleri ise 45+1. dakikada Taha Şahin ve 68. dakikada Valentin Mihaila'dan geldi.

Bu skorla 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Başakşehir, ligde yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı ve puanını 30 yaptı. Rizespor ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Laçi'nin uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

7. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında, Harit'in arka direkte çıkardığı şutta kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

9. dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza sahasında Taylan Antalyalı ile girdiği ikili mücadelede Shomurodov'un yerde kalması üzerine hakem Yiğit Arslan, penaltı kararı verdi. Arslan, Taylan Antalyalı’ya da direkt kırmızı kart gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelen Yiğit Arslan, pozisyonu izleyerek faul olmadığına karar vererek penaltı ve kırmızı kartı iptal etti.

19. dakikada Olawoyin'den topu kaptıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Operi, pasını Shomurodov'a verdi. Bu oyuncunun penaltı noktası civarında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlak kaleci Erdem Canpolat'ın sağından filelerle buluştu. 1-0

45+1. dakikada Hojer’in sol çaprazdan yaptığı ortada Opoku'nun kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayında buluşan Taha Şahin’in sert şutunda Duarte’ye de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

49. dakikada Harit'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fayzullayev'in sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

68. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Orta sahada Laçi'nin pasında sol kanatta Mihaila topla buluştu. Rumen oyuncu, ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

74. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği sağladı. Kaluzinski'nin sağdan kullandığı kornerde Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

