Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kadrosunu baştan aşağı yenilemekte kararlı olan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’yla el sıkışıp, Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka gibi önemli isimlerle imza aşamasına gelirken, yerli pazarını da ihmal etmiyor. Avrupa’nın altını üstüne getiren sarı-lacivertliler, yerli kalitesini artırmak adına da Kayserispor’un yıldızı Deniz Türüç’e teklif yaptı. Mukavelesi devam etmesine rağmen kariyerini İstanbul’da sürdürmek isteyen 26 yaşındaki sağ açık için sarı-kırmızılı ekibe futbolcu takası ve yanı sıra para sunuldu. Sözleşmesinde 10 milyon avroya serbest kalır maddesi bulunan Deniz’in Fenerbahçe’yi istemesiyle eli güçlenen sarı-lacivertliler, bu transferde mutlu sona ulaşırsa hem Galatasaray’a önemli bir çalım atacak hem de kadrosuna yerli bir millî oyuncu katmış olacak.

BERG GELMEYE HAZIR

Bu arada transferin bir numaralı gündem maddesi olan golcü konusunda da önemli gelişmeler yaşanmakta. Ze Luis, Mitrovic gibi isimlerle flörtte olan sarı-lacivertliler, Atletico Madrid’le Nikola Kalinic pazarlığını kıran kırana sürdürüyor. 31 yaşındaki Hırvat golcüyü kiralamak için çabalayan Fenerbahçe, İspanyolların istediği Elif Elmas kozunun da elinde olmasıyla hedefine yaklaşıyor. Öte yandan Marcus Berg’in de listeye eklendiği belirtiliyor. Sezonu Al Ain’de geçiren 32 yaşındaki İsveçli golcünün menajerler tarafından masaya konulduğu öğrenilirken, Ersun Yanal’ın onay vermesi hâlinde yönetimin bu transfere nokta koymaya hazır olduğu ifade ediliyor. Avrupa’ya dönmek isteyen Berg’in bonservisinin elinde olması bu transferi cazip kılıyor.

İLK TRANSFER MURAT SAĞLAM

Fenerbahçe’nin bu sezonki ilk transferi Murat Sağlam oldu. Trabzonspor için Türkiye’ye gelen ancak bordo-mavililerle anlaşamayan 21 yaşındaki Ümit Millî oyuncu, soluğu Ülker Stadı’nda aldı ve çubukluyu sırtına geçirdi. Murat, menajeri Muzzi Özcan’la birlikte yaptığı görüşmede 3 artı 1 yıllık sözleşmeyle ‘evet’ dedi. Altyapısından yetiştiği Wolfsburg’la sözleşmesi sona erdiği için bonservissiz olarak F.Bahçe’ye gelen Murat Sağlam, sağ bek, on numara ve sol açık mevkilerinde görev yapabiliyor.

AĞAOĞLU TEPKİLİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, Murat Sağlam’ın transferiyle ilgili sorulan bir soruya, “Trabzonspor masadan kalkmaz, masadan kaldırır, kaldırdık arkadaşları. Buraya gelip şu kulüp, bu kulüp diye ağzını açtığı anda o kulübe gideceksin. Bizim temel prensibimiz budur. Hele de bizim geleceğe yönelik yatırım yapmayı düşündüğümüz bir oyuncu bunu asla söylemeyecek. Artık o menajer arkadaşla hiçbir ilişkimiz olmayacak” dedi.

FENER 'YAŞ'LANIYOR

Fenerbahçe’de yeni yönetim göreve geldiğinde hedefler kulüpte bir futbol kültürü inşa etmek, takımın yaş ortalamasını düşürmek ve altyapıdan yetişecek gençleri A takıma monte etmekti. Ancak icraatlar pek de bu doğrultuda ilerlemiyor. Geçen sezon transfer edilen gençlerden Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu kulübeye bile hasret kalırken, Barış kiralık olarak gönderilmişti. Genç kategorisinde sayılacak isimlerden Jailson ile Zajc’ın performansı beklentilerin altında kalırken, sadece önceki yönetimin transferi Elif Elmas yüzleri güldürdü.

38'LİK EMRE DÖNÜYOR

Şimdi bu üç isim de bugün satış listesinde. Fenerbahçe’nin transferinde imza aşamasında geldiği isimlerin yaş ortalaması ise 32,5. Emre Belözoğlu 38, Aleksandar Kolarov 33, Ljubomir Fejsa 30 ve Yevhen Konoplyanka 29 yaşında. 4. yıldızı kafaya takan teknik direktör Ersun Yanal’ın da tercihi tecrübeli isimlerden yana. Öte yandan Fenerbahçe, altyapısından yetiştirip Ümraniyespor’a gönderdiği Yasir Subaşı’nı yeniden kadrosuna dahil etti.

“FENER OL” BİLANÇOSU

Fenerbahçe’nin 4 Nisan’da başlattığı ”Fener Ol” kampanyası için toplanan para 100 milyon lirayı aştı. Başkan Ali Koç, “Fenerbahçelilerin gönlü cömerttir. Çok büyük bir hedef belirledik. 400-450 milyon TL. Bunun %25'ini yakaladık ve geçtik. Daha gidecek çok yolumuz var. Kampanya 4 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. İlk 2 ay için son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz. WinWin ayağı bitince, Fener Ol kampanyasının başka bir bölümüne döneceğiz. Fenerbahçe taraftarlarına, iş insanlarına ve gönüllülere teşekkür etmek istiyorum. Şanslı bir camianın şanslı bir başkanıyız” ifadelerini kullandı.

KONGRE ZAMANI

Fenerbahçe’de olağanüstü tüzük tadil ve olağan mali genel kurul toplantıları bugün yapılacak. Mali kongrede Aziz Yıldırım’ın başkanlık yaptığı 1 Ocak -4 Haziran 2018 ile mevcut başkan Ali Koç’un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemleri ayrı ayrı ibraya sunulacak ve 2019 yılı bütçesi oylanacak.

INTER’İ İSTİYOR

Transferin gözde ismi Elif Elmas çok sayıda talibi arasından Inter’i istiyor. Atletico Madrid ile Inter’in öne çıktığı yarışta Elif’in gönlü, Pandev’in de etkisiyle İtalyan ekibine kaymış durumda. Sarı-lacivertliler 18 milyon avro bonservis talep ettiği genç yeteneği en iyi rakamı verene satmakta kararlı.

karadayı vefat etti

GÜLE GÜLE EYÜP ABİ

Gazeteci, yazar ve Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Eyüp Karadayı, 86 yaşında hayatını kaybetti. Meslek hayatı boyunca, 3 olimpiyat, 3 Dünya Kupası, 4 Avrupa Futbol Şampiyonası, 44 Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonasını yerinde izlemiş olan Karadayı’nın cenazesi bugün ikindi namazından sonra toprağa verilecek.

DUALARLA UĞURLANDI

Önceki gün hayatını kaybeden, Fenerbahçe ve Millî Takım’ın efsane isimlerinden Şeref Has dün defnedildi. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Şeref Has’ın cenazesi Bebek Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy’deki aile kabristanında toprağı verildi.