Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Sıkıntılı geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve ciddi bir gelir elde eden Galatasaray’da tatil bitti! Son olarak Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarının ardından yeni sezon çalışmalarına ağırlık veren Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimi, önümüzdeki süreçte yoğun bir gündem bekliyor. Hem de zorlu bir gündem. Teknik direktör Fatih Terim, Bodrum’da tatil yaparken bir yandan da yönetimle transfer değerlendirmelerinde bulunuyor, sıcak gelişmeleri istişare ediyor. Sarı-kırmızılılar adına bugünden itibaren transfer başta olmak üzere birçok konuda önemli gelişmelerin olması bekleniyor. Her ne kadar bir tarafta muhalefet seçim çalışmaları içerisinde olsa da Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, tamamıyla yeni sezona ve takım yapılanmasına odaklanmış durumda.

Transfer açıklamaları

Taraftarı yakından ilgilendiren ve beklediği en önemli gelişme hiç kuşkusuz transferler. Sadece alınacak isimler bazında değil satılacaklar anlamında da... Sarı-kırmızılılar şu ana kadar iki isimle anlaştı. Onlar da bonservisi elinde olan Babel ve Şener Özbayraklı. İki futbolcunun da KAP bildirimleri yapılacak. Diğer taraftan iç transferde kaptan Selçuk İnan ile yeni sözleşme yapılacak. Geçen sezon kiralık forma giyen Onyekuru’nun bir sezon daha kiralanması için Everton ile görüşülecek. Diagne’nin Arabistan’a satışı resmiyet kazanacak. Devre arasında alınan Luyindama için ay sonuna kadar Standart Liege’e 5 milyon avro ödenecek. Sevilla’da oynayan Arjantinli Banega konusunda pazarlıklar hız kazanacak.

Arda Turan yoklaması

Galatasaray’a para kazandırarak giden ancak sonrasındaki tavırları sarı-kırmızılı camiada eleştiri alan Arda Turan yeniden yuvaya dönecek mi? Son günlerin en çok konuşulan iddialarından. Barcelona’nın istemediği tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ile buzları eritmişti. Yönetim, Arda Turan konusunda camianın nabzını tutuyor.

G.Saray’ın teklifi önemli

Cimbom’un transfer gündeminde olan ve Manchester United ile mukavelesi sona eren Antonio Valencia konusunda sıcak gelişmeler var. Ekvador Millî Takımı forması giyen sağ bek ve sağ kanat oyuncusu için ülke takımlarından LDU-Quito’nun başkanı Esteban Paz “Valencia’nın transfer olma durumu var ancak bu Galatasaray’ın teklifine de bağlı” dedi.

ŞENER’İN MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile mukavelesi sona eren ve Galatasaray’ı tercih eden sağ bek Şener Özbayraklı’nın ücret konusu belli oldu. Yönetimin geçtiğimiz cuma günü her konuda anlaşma sağladığı tecrübeli futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşma yapıldı. Şener’in senelik garanti ücreti de 700 bin avro. Artı bonusları da var. Bursaspor’da yükselişe geçen ve ardından Fenerbahçe’ye transfer olan 29 yaşındaki Şener Özbayraklı bir dönem millî takımdan da davetler almıştı.

Aslan Durmaz

Önceliği bonservisi elinde olan oyunculara veren Galatasaray, Ryan Babel ve Şener Özbayraklı’nın ardından Jimmy Durmaz ile de anlaştı. Otuz yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yakında Türkiye’ye geleceğini bildirirken adresinin de sarı-kırmızılı kulüp olduğu öğrenildi. Fransız basını da kısa sürede Galatasaray’a transfer olduğunun resmiyet kazanacağını bildirdi. Son olarak Toulouse forması giyen İsveçli oyuncu sol kanatta, forvette ve hücumun her bölgesinde görev alabiliyor.