Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da kaos bitmiyor. Tarihin en çok eleştirilen başkanlarından biri olan Dursun Özbek, yaptığı hamleyle yine büyük tepki topladı. Daha önce kulübe kasa kolaylığı sağlamak için cebinden para ödeyen Özbek, sarı-kırmızılı kulüpten 13 milyon 604 bin avro alacağı sebebiyle icra takibi başlattı. Özbek’in bu hamlesi bazı kesimler tarafından haklı görülse de taraftar ve Galatasaray genel kurul üyelerinin birçoğu eski başkana eleştiriler yağdırdı. Konunun kulübe ulaşmasının ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay “Galatasaray’da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz” açıklamasında bulundu.

Tam da transfer dönemi

Dursun Özbek’e yönetimden tepki gösteren Yusuf Günay değildi sadece. En sert eleştiriler Özgür Savaş Özüdoğru’dan geldi. Mustafa Cengiz yönetiminin önemli isimlerinden Özüdoğru “Tam da transfer dönemine denk mi geldi acaba? Burası Galatasaray, kimsenin parası kalmaz! Her şey yoluna girerken aksi de beklenmemeli belki de. ‘Hiç bir başarı cezasız kalmaz’ sözü doğru olmamalı! Biz, biliyor ve inanıyoruz ki dürüst ve iyi niyetle mücadele edenler kazanır! İbrasızlık için dava açtılar diyenler. Galatasaray’a dava mı açılır diyenler; eski Başkan tarafından icra takibi başlatıldı bilginize... Hani geçen mali genel kurulda İBRA edilen eski Başkan” ifadelerini kullandı.

Yerli hamlesi

Galatasaray’da büyük değişim harekâtı devam ediyor. Takımda gelecek sezon sıkı bir yerli rotasyonu kurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı’dan sonra Âdem Büyük ve Yusuf Erdoğan’a da haber yolladı. Tecrübeli hoca beğendiği iki oyuncuya “Bize gelin” çağrısı yaptı. Uzun yıllardır büyük takım hayali kuran Âdem Büyük, yıllık ücret, maç başı gibi sözleşme detaylarına takılmadan “Seve seve gelirim” dedi. Yusuf Erdoğan da küme düşen Bursaspor’dan bonservisini alarak, Galatasaray’ın yolunu tutacak. Sarı-kırmızılılar Muğdat Çelik, Ömer Bayram ve Ahmet Çalık’la ise yollarını ayıracak.

7 MİLYON VERMEYİZ

Galatasaray’da transferin gözdelerinden olan Vedat Muriç için Ç. Rizespor ile anlaşamadı. Golcü oyuncu için ilk teklif götüren taraf Fenerbahçe olmasına rağmen, Kosovalı futbolcu Şampiyonlar Ligi’nden dolayı Galatasaray’da forma giymek istediğini açıkça söyleyince sarı-kırmızılılar daha ağır basmıştı. Ancak yapılan görüşmelerde Galatasaray 3,5 milyon avro bonservis bedelinden fazla veremeyeceğini belirtti. Karadeniz ekibi 7 milyon avroda diretince transfer askıya alındı.

ATALANTA’YA NET CEVAP

Geçen sezonun ortasında Chaves’ten 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Marcao’ya Serie A ekiplerinden Atalanta kanca attı. İtalyanlar bu transfer için 10 milyon avroyu gözden çıkardıklarını bildirirken sarı-kırmızılılar Brezilyalıyı 15 milyon avrodan aşağıya bırakmayacaklarını söyledi.

REKORA ORTAK OLDU

Copa America’da 14. maçına önceki gece Japonya karşısında çıkan Fernando Muslera, bu kupada en çok forma giyen Roa Gaston Maspoli’nin rekorunu egale etti. Muslera, Şili maçında da sahaya çıkarsa Maspoli’nin rekorunu kırıp Uruguay’ın Copa America’da en çok forma giyen oyuncusu olacak.

EĞİTİME YARDI

Galatasaray Kulübü, İsviçre merkezli eğitim kurumu Football Business Academy (FBA) ile kapsamlı bir iş birliği anlaşması yaptı. Buna göre kulüpte çalışanları, FBA’nın Futbol İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’na kayıt olma şansını yakalayacağı ve staj yapma imkânı bulacağı belirtildi.