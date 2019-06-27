Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezonun ilk transferini basına tanıttı. Yeşil-mavili ekip, geçen sezon kiralık olarak aldığı Mykola Moroziuk'un bonservisini alarak, 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Didi Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine kulüp yöneticileri katıldı. Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, imza töreninde yaptığı açıklamada sezonun ilk transferini kamuoyuna paylaştıklarını ve transferlerin devamının geleceğini ifade ederek, "Geçen sezon ikinci yarı kadro ağırlığımız kiralık oyuncularla oldu. Morozyuk’a 'bizimle çalışır mısın' teklifini aktardığımızda, 'Rize bana sahip çıktı, ben Rize’de mutlu oldum' ifadelerini kullandı. Süper Lig’den çok önemli iki transfer teklifi vardı kendisine. Kendisiyle yeniden 2+1 yıllık anlaştık. İlk transferimizi burada sizinle paylaşmak istedik. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah geçen yılki performansını daha da arttırarak bizi ve taraftarımızı mutlu edecektir. Bizim ümidimiz Rize kampına başlamadan transferleri bitirmek, ancak tahmin ediyorum ki Erzurum kampında transferlerimizi bitireceğiz."

Er, 31 yaşındaki futbolcunun Rize’de oynayabilmek için bonservisi karşılığında alacaklarını kendi isteğiyle kendi takımı olan Dinamo Kiev'e bıraktığını ifade etti.

Morozyuk: "Rizespor daha üst sıralara yükselecek"

Mykola Moroziuk, ise Süper Lig’de iki takımdan teklif aldığını ancak kararını Rize’de kalma yönünde verdiğini ifade ederek, "Çok memnunum ki bundan sonraki 3 yılımı Çaykur Rizespor’da geçireceğim. Diğer takımlardan transfer teklifi aldım ama Rize’de kalma kararı aldım. Rize’de çok şey benim hoşuma gitti. Rize’yi çok sevdiğim için burada devam etmek istiyorum. Geçen sezon ligin en alt sırasındaydık ancak yükseleceğimize inanmıştık ve yükseldik. Çaykur Rizespor inanıyorum ki daha da yüksek sıralamalara yükselecek. Bu kararı ailemle beraber verdim. Türkiye’de kalmam konusunda ailem de razı oldu. Yeni hocamız ile iyi anlaşıp, kendimi ona iyi tanıtacağım" şeklinde konuştu.

Moroziuk, takımda oyuncu bazında değişikler olduğunu, Vedat Muriç ile yeniden ter dökmek istediğini belirtti.