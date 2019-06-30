Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haydi Veliefendi’ye koşuya! Bugün Türk at yarışının finali derbisi Gazi Koşusu var.... 3 yaşını doldurmamış tayların hayatları boyunca bir defa katılabildiği Gazi Koşusu’nun 93’üncüsü saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak. Yarışa 19 erkek, 2’si dişi olmak üzere 21 tay katılacak. Gözler ise haliyle son 4 yarışı kazanan jokey Ahmet Çelik’in üzerinde olacak. Çelik startı 1 numaradan verecek.

İkramiye tutarları

Gazi’de birincilik ödülü 1 milyon 650 bin TL. İkinci 660 bin TL ve üçüncünün 330 bin TL alacağı koşuda toplamda ise 2 milyon 805 bin TL ikramiye dağıtılacak. Kazanacak safkanın sahibi; birincilik, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 TL ikramiye alacak. Gazi’de en iyi derecenin Bold Pilot’a (2.26.22) ait olduğunu da hatırlatalım.