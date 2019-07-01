Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in uzun vadeli değişim ve gelişim programı adım adım uygulanıyor. Özellikle geride bıraktığımız sezonun devre arasında savunma hattında büyük bir revizyona imza atan sarı-kırmızılılarda içinde bulunduğumuz dönemde de yeni hamleler yapılıyor. Babel, Âdem Büyük, Ozornwafor transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar asıl bombaları önümüzdeki günlerde resmîleştirecek. Tecrübeli teknik adamın orta saha için en çok istediği isim Ever Banega transferi de artık ıslak imzaya kaldı. Görüşmelerde bonservis ücretinin yüksekliği sebebiyle pazarlık uzarken, Sevilla Kulübü’nün Fernando Reges’i isteyip takas formülünü ortaya koyması transferin kapısının ardına kadar açılmasını sağlamıştı. Ve bu hamleyi Türk spor kamuoyu ilk defa bu sayfalardan okumuştu.

FEGHOULİ FORMÜLÜ

31 yaşındaki Ever Banega ile takımda en çok kazanan Feghouli’nin şartlarında el sıkışan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncusunun da Sevilla ile anlaşmasıyla yepyeni bir orta saha modeliyle yeni sezona başlayacak. Senelik ücreti 3,3 milyon avro olan Fernando’nun maliyetinden kurtulacak Galatasaray, Arjantinli yıldıza yaklaşık ise 4 milyon avro ödeyecek. Ama Banega ile Fernando’nun oyun tarzları farklı olduğu için Fatih Terim defansif yönü de kuvvetli olan bir orta sahayı daha mutlaka takımda görmek istiyor.

BELHANDA SATILABİLİR

Galatasaray’da Banega transferinin olumlu sonuç alınmasıyla Belhanda için de satış kararı alınması daha kolaylaştı. Geçen sezonun devre arasında teknik direktör Fatih Terim takım içinde vazgeçilmez durumda kaldığı için bırakmadığı Faslı futbolcu Banega transferinden sonra artık aynı konumda değil. Diagne’nin satışıyla kaynak oluşturacak sarı-kırmızılılar, Belhanda’dan da büyük bir hareket alanı kazanabilir.

İKİ YILDA ÜÇ KUPA GÖRDÜ

Galatasaray’a artık veda etmek üzere olan Fernando Reges sarı-kırmızılı formayla geçirdiği iki yılda taraftarların gönlünü fethetti. İki yılda iki şampiyonluk toplamda 3 kupa kazanan Brezilyalı futbolcu 58 maçta görev yaptı. Tecrübeli orta saha özellikle iki ayrı sezonda Beşiktaş’a birer gol atarak final niteliğindeki maçlarda şampiyonluk kapısını açan isim oldu.

MITROGLOU SIKINTISI

Galatasaray yönetimi geçen sezon devre arası Marsilya’dan transfer edilen ancak gol sıkıntısına çare olamayan Mitroglou ile yollarını ayırmak için formül arıyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler, bir yıllık daha kiralık anlaşması bulunan Yunan santrfora kulüp bulması için çağrı yaparken “Sana 600 bin avro verelim mukaveleni feshet” teklifinde bulundu.

VEDAT MURIC DAHA DİRİ

Galatasaray’da geçen sezonun gol kralı Mbaye Diagne satılıyor... Sarı-kırmızılılarda Diagne’nin yerine düşünülen isimlerden biri Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç. Geçen sezon Karadeniz ekibinde büyük bir çıkış yapan Kosovalı futbolcunun transferinde Fenerbahçe ile yarışan sarı-kırmızılılar Çaykur Rizespor ile 3 milyon 750 bin avroda el sıkıştı. Geride kalan sezonda Diagne 33, Muriç 25 gol atmış olsa da bazı istatistikler Kosovalının daha faydalı olabileceğini ortaya koyuyor. Diagne’nin maç başına hava topu kazanma ortalaması 3 iken, Muriç’in 5,1... İkili mücadele kazanma yüzdelerinde de Muriç’in Diagne’ye 47’ye 44 üstünlüğü bulunuyor. Diagne maç başına 0,2 top kaparken, Kosovalı 0,6 ile mevkidaşının önünde.

KAP DUYURUSU YAKINDA

Ryan Babel, Âdem Büyük ve Valentine Ozornwofor’u açıklayan sarı-kırmızılılar, birkaç gün içerisinde Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı’yı da duyuracak. Galatasaray bu iki ismin yanı sıra Jimmy Durmaz ile el sıkışmıştı. Bonservisi elinde olan oyuncunun da iki isimle beraber açıklanması muhtemel.