Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde iddialı girmeye hazırlanan Beşiktaş, transferdeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Bir yandan malî konulardaki sıkıntıları aşmaya çalışan, bir yandan da yeni sezonda şampiyonluğa oynayabilecek kadro kurmak için kolları sıvayan yönetim, Kevin-Pierce Boateng için harekete geçti. Gana asıllı, Almanya doğumlu olan Boateng, geçen sezon ilginç bir transfere imza atmış, 31 yaşında Sassulo’dan dünya devi Barcelona’ya kiralık gitmişti. Ancak Sassuolo’nun gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek olmasından dolayı takımdan ayrılmak isteyen yıldız oyuncu menajerine talimat verdi. Bunun üzerine de siyah-beyazlıların kapısı çalındı. Başkan Fikret Orman bu öneri üzerine ilk olarak Abdullah Avcı’ya danıştı.

AVCI'DAN ONAY

Tecrübeli çalıştırıcının da Boateng’in çok yönlü bir forvet olması sebebiyle bu transfer için olumlu görüş bildirmesi üzerine harekete geçildi. Başkan Fikret Orman, transfer heyetine Ganalı hücumcunun bir sezon kiralanması için talimat verdi. Ancak İtalyan kulübü Sassuolo’nun kiralama bedeli olarak fazla bir ücret istemesi hâlinde transfer gerçekleşmeyecek. Yönetim kiralama için en fazla 800 bin avroluk bütçe belirledi. Öte yandan sosyal medyadan sürekli olarak Türkçe paylaşımlar yapan Kevin-Prince Boateng’in de Türkiye’de futbol hayatına devam etmek istediği ve Beşiktaş’ta oynamak için sabırsızlandığı öğrenildi. Ayrıca İtalyanların ünlü muhabiri Gianluca Di Marzio da Beşiktaş ile Boateng arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

LORIS KARIUS DÖNMEYECEK

Liverpool kulübü, bonservisine sahip olduğu Loris Karius’un gelecek sezon da Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyeceğini duyurdu. Ayrıca Alman eldivenin giydiği 1 numaralı formanın, şu an takımın birinci kalecisi olan Alisson Becker’e verildiği belirtildi.

TARAFTAR İSTEMİYOR AMA ORHAN AK KADRODA

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın yardımcıları dün sağlık kontrollerinden geçti. FETÖ elebaşı ile fotoğrafları olan Orhan Ak’ın da tepkilere rağmen kadroya katılması camiayı sinirlendirdi. Çarşı Grubu “Vicdanlarda aklanmamış hiç kimseyi Beşiktaş’ta istemiyoruz” mesajı yayımladı.