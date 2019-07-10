Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmekte kararlı olan Fenerbahçe transferde kendisiyle yarışıyor. Şu ana kadar kadrosuna altı takviye yapan sarı-lacivertliler, Kolarov, Rodrigues, Konoplyanka gibi isimler için girişimlerini sürdürürken, teknik direktör Ersun Yanal’ın isteği doğrultusunda bir golcü için daha gaz basıldı. Max Kruse, Vedat Muriç ve Allahyar Sayyadmanesh transferlerine rağmen, Fenerbahçe, Kamerunlu Clinton N’Jie için Marsilya’nın kapısını çaldı. Sportif direktör Damien Comolli, Fransız ekibiyle görüşerek teklif sundu. Geçen sezon 21 maçta 518 dakika süre alan 25 yaşındaki N’Jie üç gol, iki de asistlik performans sergiledi. Gerçek mevkii santrfor olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabilen Kamerunlu, altyapısından yetiştiği Lyon’la geçirdiği üç sezonun ardındanTottenham’la Premier Lig tecrübesi yaşamış, 2016’da ise soluğu Marsilya’da almıştı.

Ndiaye de bitmek üzere

Fenerbahçe’nin transfer operasyonunda öne çıkan bir diğer isim ise Badou Ndiaye. Galatasaray’ın eski yıldızlarından Rodrigues’e imza attırmak için geri sayımda olan sarı-lacivertliler, geçen sezon sarı-kırmızılılarda kiralık oynayan 28 yaşındaki Senegalli için girişimlerini hızlandırdı. Bonservisi Stoke City’de olan Ndiaye’nin menajeri D’Avila “Badou Fenerbahçe’ye yakın” açıklamasıyla transfer müjdesi verdi. Sırp oyuncu Ljubomir Fejsa ile anlaşan ancak Benfica’nın bonservis inadını kıramayan sarı-lacivertliler bu açığı Ndiaye ile doldurmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, kiralık olarak alınması planlanan Ndiaye’de mutlu sona ulaşırsa, Vedat Muriç’in ardından Galatasaray’a transferde bir çalım daha atmış olacak.

TARİF EDİLMEZ DUYGU

Başkent’in sarı-lacivertlilerinden İstanbul’un sarı-lacivertlilerine transfer Altay Bayındır “Her çocuğun kurduğu hayali yaşıyorum” dedi. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiği için tarif edilemez duygular içinde olduğunu dile getiren 21 yaşındaki file bekçisi “Sorumluluklarımın bilincindeyim. Çalışmalarımı her zaman saha içinde ve saha dışında armaya sadakatimle sürdüreceğim. Fenerbahçe camiasını en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.

Elif gitti gidiyor

Fenerbahçe, uzun süredir pazarlık aşamasında olduğu Napoli ile Elif Elmas’ın transferi konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı. Uzun süredir süren görüşmeler neticesinde tarafların 15 milyon avroya el sıkıştığı öğrenildi. Sky Sports, baş döndüren transfer görüşmelerinin sonunda tamamlandığını duyurdu. Fenerbahçe genç yıldızı için 20 milyon avro etiket koymuş, Napoli ilk olarak 12 milyon avro teklifinde bulunmuştu. Yapılan pazarlıklar sonucunda iki tarafın 15 milyon avroya ‘tamam’ dediği belirtildi. FFP kurallarına göre şu anda 5,8 milyon avro ekside olan sarı-lacivertliler Elif’in ardından Miha Zajc, Jailson, Alper gibi isimleri de iyi bir fiyata elinden çıkarmak istiyor.