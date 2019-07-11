Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’dan bir “ahtapot” geçti... 2017’de 5 milyon 250 bin avro bedelle Manchester City’den transfer edilen Fernando Reges, iki yıllık hizmetinin ardından 4,5 milyon avro bedelle Sevilla Kulübü’ne satıldı. Sarı-kırmızılıların Banega harekâtı sırasında Sevilla Kulübü Sportif Direktörü Monchi’nin, Fernando’yu istemesi üzerine takas formülü ortaya çıkmış sonradan transfer paketinde değişikliğe gidilmişti. Galatasaray’ın Banega için sadece parayla işi bitirmek istemesi üzerine Fernando ısrarını sürdüren Sevilla’ya “Mesa’yı da isteriz” cevabı iletilmişti. Brezilyalı oyuncunun satışı dün gerçekleşirken öncelikle Roque Mesa Galatasaray’a verilecek. Sarı-kırmızılılarla son bir görüşme yapacak olan Mesa ile anlaşmanın sağlanmasından kısa bir süre sonra transferin açıklanması bekleniyor.

Yerine Okay Yokuşlu

Transfer çalışmaları devam ederken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim orta sahayı güçlü ve alternatifli kurmak istiyor. Şimdiye kadar Ryan Babel, Âdem Büyük, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı ve Emre Mor’u renklerine bağlayan Galatasaray’da, tecrübeli çalıştırıcı bir millî oyuncunun daha transferini istiyor. Önce Mesa sonra Benega transferlerini bekleyen tecrübeli çalıştırıcı, Fernando’nun gidişiyle orta alanda doğacak boşluğu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor. İspanyol basınında çıkan haberlerde Celta Vigo forması giyen 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray’ın transfer teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

İBRASIZLIK DAVASI BUGÜN GÖRÜLECEK

Gözler hâkimde

Mart ayında ibra edilmedikten sonra, genel kurula dava açan Galatasaray yönetimi karara tedbir aldırmıştı. 13 Haziran’da kararın çıkması bekleniyordu fakat duruşma 11 Temmuz’a ertelenmişti. Dava bugün Çağlayan’da görülecek. Hâkim, tedbiri kaldırdığı takdirde Mustafa Cengiz ve yönetimi seçim kararı almak zorunda kalacak. Tedbir devam ederse ve net hüküm verilmezse Cengiz görevinin başında kalacak. Dün divan kurulu toplantısında bu konu da gündeme gelirken bir üye mart ayında ibra etmeyen kişilere ‘hain’ dedi. Bu söyleme tepki verilirken, divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu üyeyi uyardı. Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dâhil birçok yönetici divana katılmadı. Yönetim masası sadece üç kişiydi.

Kozak’tan ultrAslan’a cevap

Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan bugün görülecek ibrasızlık davasıyla ilgili bir bildiri yayımlayıp “11 Temmuz’da Galatasaray’ı esir almaya çalışan bu köhne zihniyete karşı Galatasaray’ın yanında olduğumuzu ve bu kafatasçılara bırakmayacağımızı göstermek için Çağlayan Adliyesi önünde 10.30’da buluşuyoruz!” ifadeleri kullanıldı. Divan üyesi Hayri Kozak da bu açıklamaya karşı “Sıkıyorsa gelin diyorlar, dağ başı mı burası, ben geliyorum” dedi.