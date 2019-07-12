Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wimbledon Tenis Turnuvası’nda finalistler bugün belli olacak. Günün ilk karşılaşmasında saat 15.00’te dünya 1 numarası Novak Djokovic ile kariyerinin en büyük başarısını göstererek yarı finale yükselen Roberto Bautista Agut final için kozlarını paylaşacak. Ardından tenis severlerin nefeslerini tutarak beklediği maça sıra gelecek. Kortların efsaneleri Roger Federer ile Rafael Nadal erken final olarak gösterilen mücadelede karşılaşacak. İki ünlü raket tenisin en prestijli turnuvası olan Wimbledon’da tam 11 yıl sonra eşleşti. Bu turnuvada daha önce üç defa karşılaşan ikilinin bu üç buluşması da üç sene üst üste finalde olmuştu. Federer 2006 ve 2007 finalini, Nadal ise 2008 finalini kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Yarı finaldeki her iki maç da Eurosport 2’den canlı yayınlanacak.