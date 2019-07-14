Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da gündem orta transferi... Kiralık sözleşmesi biten Badou Ndiaye’nin takımdan ayrılması Fernando Reges’in de satılmasının ardından sarı-kırmızılıların orta sahası boş kalırken teknik direktör Fatih Terim, orta sahaya acil oyuncu alınmasını istedi. Fernando transferi sırasında Sevilla’dan Roque Mesa’nın sözünü alan sarı-kırmızılılar bu hamleyi bir süre daha bekletmeye karar verirken, bu süreçte Fenerbahçe’nin görüştüğü Ljubomir Fejsa için Galatasaray’a teklif yapıldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu için Galatasaraylı yetkililer Sırp futbolcunun menajeri ve Benfica kulübüyle görüşmede bulundu. Portekiz ekibi Fejsa’nın bonservisi için 3 milyon avro istediğini bildirdi.

DEĞERLENDİRİLECEK

3 milyon avro bonservis ücreti sarı-kırmızılılar tarafından makul karşılanırken, Ljubomir Fejsa’nın menajeriyle de el sıkışıldı. Teknik direktör Fatih Terim’e bu konuda bilgi verilirken, tecrübeli çalıştırıcı yapacağı değerlendirmelerin ardından kararını verecek. Sevillalı Mesa ile Sırp Fejsa’yı kıyaslayan Terim, iki oyuncu arasında tercih yapacak, Terim’in Fejsa’ya daha sıcak baktığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetim Terim’in vereceği son kararın ardından operasyonu resmiyete dökmek için İspanya’ya çıkarma yapacak. Daha önce Partizan ve Olimpiakos formaları giyen 1988 doğumlu futbolcu, uzun yıllardır Benfica formasını terletiyor. Geçen yıl 33 maçta oynayan Fejsa gol ve asist katkısı yapamadı.

Bartali’nin acıması yok!

Galatasaray’da geçen sezonun ortasında teknik ekibe katılan kondisyoner Alberto Bartali kamp dönemi öncesi işi sıkı tutuyor. İtalyan çalıştırıcı takımda tüm oyuncuların temposunu üst seviyeye çıkarmak için özel antrenmanlar yaptırıyor. Teknik direktör Terim’in, Bartali’nin çalışmalarından beklentisi 90 dakika boyunca tempoyu koruyacak bir takımın oluşması.

İKİNCİ ANTRENMAN SAHASI YENİLENİYOR

Dördüncü defa takımın başına geldikten sonra birçok konuda Florya’ya çekidüzen veren teknik direktör Fatih Terim, tesisin her metrekaresiyle ilgileniyor. Ana antrenman sahasının yan bölümüne güç ve dayanıklılık çalışmaları için rampa ile kum alanı yaptırılırken, aşağıda bulunan sahanın da zemini düzeltiliyor. Sağlıklı çalışma ortamı için iki saha birden kullanılacak. Alt bölümdeki sahanın zemin çalışmaları yakın zamanda tamamlanacak.

Babel el üstünde

G.Saray’ın yeni transferi Babel, hem yönetimin hem de teknik heyetin gözdesi durumunda. Takıma çok çabuk adapte olan Hollandalı futbolcu antrenmanlarda kırk yıllık G.Saraylı gibi. Hırsı ve kendine güveniyle de dikkati çeken oyuncu teknik direktör Fatih Terim’in önümüzdeki sezon en büyük kozlarından biri olacak.

ALBAYRAK TEK TEK SARILDI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, takımın dünkü çalışmasını yakından takip etti. Neşesi ve sıcak tavırlarıyla dikkati çeken Albayrak, idman sahasına çıkan oyunculara tek tek sarılıp hâl hatır sordu. Albayrak takımdaki havanın çok iyi olduğunu söylerken iyi bir sezon geçireceklerini ifade etti.