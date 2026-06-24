2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ederken, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar turnuvada birçok takımın akıbetini belirleyecek. İşte, bugünkü Dünya Kupası maçları 24-25 Haziran...

Günün ilk tamamlanan karşılaşmalarında L grubunda Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup etti. K grubunda ise Kolombiya, Demokratik Kongo karşısında 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Şimdi ise gözler bugünkü Dünya Kupası maçları 24-25 Haziran takviminde... Peki, maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü Dünya Kupası maçları 24-25 Haziran: Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI? 24-25 HAZİRAN

24 Haziran Çarşamba:

B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00

Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00

25 Haziran Perşembe:

C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00

Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00

A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00

Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

Bugünkü Dünya Kupası maçları 24-25 Haziran: Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçlar TRT Spor ve TRT1 kanallarında naklen izleyicilerle buluşacak.

İşte TRT Dünya Kupası frekans bilgileri:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

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