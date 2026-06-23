2026 FIFA Dünya Kupası'nda gözler İngiltere-Gana maçına çevrildi. L Grubu'nda ilk hafta galibiyet alan iki takımın karşılaşacağı mücadele öncesinde futbolseverler İngiltere-Gana maçının yayın bilgilerini araştırıyor.

İngiltere-Gana maçı için geri sayım başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda oynanacak karşılaşma, grup sıralamasını yakından ilgilendirirken futbolseverler de İngiltere-Gana maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden izlenebileceğini merak ediyor.

İNGİLTERE-GANA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda oynanacak İngiltere-Gana karşılaşması, 23 Haziran Salı günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

L Grubu'nda ilk hafta sonunda oluşan tablo, bu karşılaşmanın önemini daha da artırıyor. İngiltere, turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Gana ise Panama karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece iki ekip de ikinci hafta maçına moralli çıkmaya hazırlanıyor.

İngiltere-Gana maçı nereden izlenir, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu

1966 yılında kazandığı Dünya Kupası şampiyonluğundan sonra ikinci kez kupayı müzesine götürmek isteyen İngiltere için grup aşamasındaki her puan büyük önem taşıyor. Bu nedenle Gana karşısında alınacak muhtemel bir galibiyet, son hafta öncesinde önemli bir avantaj sağlayacak.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI L GRUBU PUAN DURUMU

İngiltere - 3 puan

Gana - 3 puan

Panama - 0 puan

Hırvatistan - 0 puan

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