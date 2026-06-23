Portekiz-Özbekistan maçı için geri sayım başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda oynanacak kritik karşılaşma öncesinde canlı yayın bilgileri, maç saati ve Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya gelecek. İlk maçında puan kaybı yaşayan Portekiz, gruptaki ilk galibiyetini almak isterken, Özbekistan da sürpriz bir sonuca imza atarak üst tur şansını artırmayı hedefliyor.

PORTEKİZ-ÖZBEKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda oynanacak Portekiz-Özbekistan karşılaşması TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Grup aşamasında kritik öneme sahip olan mücadelede Portekiz, ilk maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile berabere kalmıştı. Özbekistan ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak son hafta öncesinde avantaj yakalamanın hesaplarını yapıyor.

Portekiz-Özbekistan maçı hangi kanalda, nereden izlenir, Ronaldo oynayacak mı? Şifresiz yayın bilgileri

PORTEKİZ-ÖZBEKİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Portekiz-Özbekistan maçı tabii platformu ve TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Dünya Kupası karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverler, platformun mobil uygulaması, internet sitesi üzerinden maçı izleyebilecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenmesiyle birlikte futbolseverlerin ilgisi grup aşamasındaki kritik maçlara yönelmiş durumda. K Grubu'ndaki bu mücadele de günün öne çıkan karşılaşmaları arasında gösteriliyor.

Portekiz-Özbekistan maçı hangi kanalda, nereden izlenir, Ronaldo oynayacak mı? Şifresiz yayın bilgileri

RONALDO OYNAYACAK MI, İLK 11'DE Mİ?

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo'nun teknik heyetin görev vermesi halinde karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Maç öncesinde açıklanan resmi kadrolar ve ilk 11'ler karşılaşmaya kısa süre kala netlik kazanacak.

İlk maçta alınan beraberliğin ardından Portekiz'in galibiyet hedefiyle sahaya çıkması beklenirken, tecrübeli yıldızın takımın hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olması nedeniyle forma şansı bulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak nihai karar teknik ekip tarafından verilecek.

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