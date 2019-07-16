Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin el-İttihad’dan transferi Garry Rodrigues, sarı-kırmızı veda ettiği Türkiye’ye sarı-lacivert dönmesinin hikâyesini anlattı. Hollanda basınından Voetball International’a konuşan Afrikalı forvet, parçalıdan çubukluya dönüşünü “Galatasaray ile iyi zamanlar geçirdim ve kulüple taraftarlara çok saygı duydum ama Fenerbahçe bana sahip olmak istediğini gösterdi. İki senelik kontrat teklif ettiler. Ben de yeniden Avrupa’da olmak istiyordum. Bu sözleşmeyle Avrupa’nın güçlü liglerinden birine geri dönmüş oldum. İkinci evim olan İstanbul’a döndüğüm için kendimi çıldırmış gibi hissetmedim” sözleriyle özetledi.

Geçen seneyi unutturacağız

“Bana bu şansı verdiği için Fenerbahçe’ye minnettarım” vurgusunda bulunan Rodrigues “Fenerbahçe’de insanların transferim için mutlu olduklarını gördüm. Şehrin geri kalanının ne düşündüğünü bilmiyorum. Henüz sokağa çıkamadım, sağlık testleri ve idmanlarla meşgulüm” ifadesinde bulundu. Galatasaray’da zirve yapan Garry Rodrigues “Geçen sezonun Fenerbahçe için felaket gibi geçtiğini biliyorum” derken “Fenerbahçe gibi kaliteli bir kulüpte böyle bir sezon elbette kabul edilemez, bunun tekrarına izin verilmez. Max Kruse, Vedat Muriqi gibi pek çok iyi oyuncu kadroya katıldı. Bunu başka transferler de takip edecektir” dedi.

Fenerbahçe ikinci şans

Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmeyi dört gözle beklediğini ifade eden Rodrigues “Geride kalan sezonun acısını çıkarma hissiyatı şu an için ön planda” açıklamasını yaptı. Suudi Arabistan ekibi el-İttihad’da yaşadıklarına da değinen siyahi yıldız “Teknik direktör bana ihtiyacı olmadığını söyledi. Bunu duyan tek oyuncu bendim. Geçtiğimiz sezon onun hakkında bazı ifadeler kullanmıştım ve en sonunda aldığım karşılık da bu oldu. Bu, kişisel bir mesele ama çok acıklı” yorumu yaptı. Suudi Arabistan’daki seyircilerin tutkusuna dikkat çeken Rodrigues “Ancak Türkiye’ye dönerek geri adım atmış değilim. Fenerbahçe bana ikinci evime dönmem için bir şans sundu” dedi.

Soldado evine döndü

Fenerbahçe’nin sözleşme uzatmadığı Roberto Soldado, La Liga ekiplerinden Granada’yla anlaştı. Sarı-lacivertlilerle iki sezonda 59 maça çıkan Soldado 19 gol, 9 asistlik performans sergilemişti. Otuz dört yaşındaki İspanyol’un sezon sonu kariyerini noktalaması bekleniyor.

Elif Elmas gün sayıyor

Elif Elmas için Fenerbahçe’yle 15 milyon artı 3 milyon avro bonus üzerinden anlaşan Napoli, Marko Rog’u Eintracht Frankfurt’a satıyor. İtalyan basını Elif’i transfer edebilmek için oyuncu satmak zorunda olan Napoli’nin Hıravat oyuncu Rog konusunda Almanlarla anlaşmak üzere olduğunu yazdı. Rog’un gitmesiyle Elif açıklaması gelecek. Diğer taraftan Galatasaray’ın eski golcüsü Goran Pandev, vatandaşı Elif Elmas hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Alper kiralanacak

Fenerbahçe’de geçen yılın hayal kırıklıklarından biri olan Alper Potuk, teknik direktör Ersun Yanal’ın gözüne giremedi. Topuk Yaylası kampında da oldukça silik bir görüntü çizen Alper’i Sivasspor’un kiralamak istediği öğrenildi. Yıllık 1,8 milyon avro maliyeti olan Alper’in yönetim kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak Sivasspor, Alper’in yıllık ücretinin yarısını sarı-lacivertlilerin karşılamasını istiyor. Alper Potuk da gitmeyi kabul ederse transfer gerçekleşecek.