Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Tyler Boyd’la transferi açan Beşiktaş, kadrosuna çok önemli bir ismi daha katıyor. Fiorentina forması giyen Brezilyalı stoper Vitor Hugo’nun bir yıllığına kiralanmasında anlaşma sağlandı. Anlaşmanın detaylarına bakıldığında Beşiktaş yönetiminin büyük bir iş başardığı görülüyor. Yakın geçmişte 35 yaşındaki Pepe’ye yıllık 5 milyon avro ödeyen siyah-beyazlılar, 28 yaşında olan ve son iki sezonda İtalya’da başarıyla forma giyen Hugo’yu sadece 300 bin avro karşılığında kiralayacak. Brezilyalı stoper için kasadan çıkacak olan yıllık 1,5 milyon avroluk ücret de oyuncunun kariyerine ve formuna bakıldığında az sayılabilecek seviyede. Beşiktaş’ın bir diğer stoperi Enzo Roco geçen sezon sadece iki maça ilk 11’de başlamış ve yıllık 1,2 milyon avro kazanmıştı.

ABD’den gelecek

Beşiktaş eğer sezon sonunda Vitor Hugo’dan memnun kalırsa bonservisini de astronomik olmayan bir bedel karşılığında alabilecek. Fiorentina ile yapılan anlaşma çerçevesinde siyah-beyazlılar başarılı oyuncuyu 5 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiraladı. Öte yandan kısa süre önce istifadan dönen yönetici Umut Güner’in bu transferde önemli rol oynadığı öğrenildi. Abdullah Avcı’nın, “Vida ile çok uyumlu olur” diyerek transferine onay verdiği Brezilyalı stoper şu anda takımıyla birlikte Uluslararası Şampiyonlar Kupası için ABD’de bulunuyor. Fiorentina’nın, Guadalajara’yı 2-1 yendiği maçta forma giymeyen Vitor Hugo, turnuvanın ardından direkt olarak İstanbul’a gelerek kendisini resmen Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza atacak.

HAZIRLIK MAÇINDA PENDİKSPOR’U MAĞLUP ETTİLER

Kartal ilk maçında güldü

Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor’u 2-1 yendi. Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Güven on biri ve 4-2-3-1 dizilişiyle maça başlayan siyah-beyazlılar ilk yarıyı Güven’in golüyle 1-0 önde kapattı. Pendikspor’un 47’de Ozan Papaker’in golüne 82’de Orkan Çınar cevap verdi. Abdullah Avcı ikinci yarıda kalede Utku, savunmada Kerem, Roco, Alpay, Ahmet Gülay,orta alanda Erdem, Necip, Muhayer, Oğuzhan Akgün, Orkan beşlisine yer verdi. Forvette ise Umut Nayir yer aldı.

BAYERN’DE OYNUYOR

Sağ beke Mert Yılmaz

Sağ bekte Gökhan Gönül’e alternatif arayışı içerisinde olan Beşiktaş, Bayern Münih 2’de forma giyen Mert Yılmaz’ı transfer gündemine aldı. Yirmi yaşındaki sağ bek, geçen sezon Bayern Münih 2’de 27 maçta forma giyerken bir de gol attı. Mert Yılmaz’ın Alman ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ALTYAPI ATILIMI

Ernst ile ortaklık

Siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Fabian Ernst ile iş birliği yapacak. Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından altyapı okulları üzerine yoğunlaşan Ernst ile yapılacak ortaklığın detayları bugün açıklanacak. Başkan Fikret Orman’ın da katılacağı imza töreni saat 10.00’da Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek.