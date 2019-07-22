Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da taraftarın hayalini Radamel Falcao süslüyor ama transferi konusunda da ciddi engeller bulunuyor... Monaco’dan yıllık 9 milyon avro kazanan ancak Fransız ekibinin bu rakamı ödeyemeyecek olması sebebiyle satış listesine konulan Falcao’nun talibi çok. Ancak en ciddileri Galatasaray ile beraber Porto. Diagne’yi satarak Kolombiyalı forveti bitirmeye uğraşan sarı-kırmızılıların işi bir hayli zor... Çünkü hem Diagne’nin Arabistan’a satışı gerçekleşecek hem de Falcao ikna edilecek.

Diagne’ye bağlı

Geçelim detaylarına... Ekonomisini toparlayamaya çalışan ve UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan Galatasaray Kulübü, dengeyi bozmamak adına formül arıyor. Sponsorlar aracılığıyla gözden çıkarılan rakam şu an için 5 milyon avro civarında. Radamel Falcao’nun menajeri aracılığıyla talep ettiği yıllık ücret ise 6 milyon avro ve iki senelik de anlaşma. Cimbom bir taraftan Portekiz temsilcisi Porto’yu devre dışı bırakmaya diğer yandan da Falcao’nun isteği ücreti aşağı çekmek için görüşmelerde bulunuyor. Tabii tüm bunların olabilmesi ve işin somutlaşması için Diagne’nin satılması şart.

Ozornwafor göze giriyor

Galatasaray’ın Nijerya’dan keşfedip kadroya kattığı Valentine Ozornwafor, teknik direktör Fatih Terim’in de gözüne girmeye başladı. Genç stoperin Marcao ve Luyindama’nın ardından takımın üçüncü savunmacısı olma ihtimali kuvvetlendi.

Şener sakatlandı

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı'nın idmanda sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde başparmağında kırık tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncu, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalışmalarına devam edecek.