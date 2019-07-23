Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF’nin Levent’teki tesislerinde bir araya geldiği basın mensuplarıyla Türk futbolu ve millî takımın mevcut durumunu görüştü. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın önemini vurgulayan Güneş “Doğudan başladık, batıya gitmek istiyoruz. İstanbul-Anadolu ayrımını bitirmek için Andorra (Vodafone Park), Arnavutluk (Şükrü Saraçoğlu) ve İzlanda (Türk Telekom Stadı) maçlarını İstanbul’da oynayacağız. Bu sene millî takım yılı olsun istiyoruz. Buna inanıyorum, olacak da. Hep birlikte tüm konsantrasyonumuzu EURO 2020’ye verelim” dedi.

Yavaş oynayamayız

İzlanda maçının planlarını bozduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı “Yenseydik yüzde 90 bu iş bitmişti. Patlama gösteremedik. Millî takım olarak yavaş oynayamayız, tempolu ve hızlı oynamamız gerekiyor. İzlanda maçında yavaş oynadık kaybettik… Fikstür çekilirken bizim de görüşlerimiz alındı. Millî maçlar öncesinde derbi maçı oynanmaması gerektiğini ifade ettim. Ülkenin marka değeri için millî maçlar, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları çok önemli. O yüzden buraları korumak gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

GÜNEŞ’TEN İTİRAF

Burak Yılmaz’ın transferini Fikret Orman’ın çok istediğini ama bunu bir yıl boyunca dillendiremediği itirafında bulunan Güneş, “Burak’ı isteyen de vardı istemeyen de. Birinin bunu çıkıp söylemesi gerekiyordu. Ben kefilim diyerek aslında hata yaptım. Haklı çıkıp çıkmamam önemli değil böyle söylemem yanlıştı” dedi. Tecrübeli hoca Yusuf’un Lille’e transferiyle ilgili olarak da “Yusuf Yazıcı’nın aklının kalmaması lazım. Bu hem Trabzonspor’a hem de kendisine zarar verir. Bence kalmalı” ifadelerini kullandı.

OFİSİNİ LEVENT’E TAŞIDI

Spor basını temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya gelen Şenol Güneş, kendi ofisini de taşıdığı TFF’nin 4. Levent’teki binasında gerçekleştirilen organizasyonda Türk futbolu ve millî takımın mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili sohbet edip fikir alışverişinde bulundu.