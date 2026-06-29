Kocaeli'de arkadaş ziyareti için gittiği evde başından silahla vurulmuş halde bulunan Ecenaz M., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan 2'si erkek 3 kişi gözaltına alınırken, genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Olay, Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 genç kız, ziyaret amacıyla Sırasöğütler Mahallesi’ndeki eve geldi.

ECENAZ BAŞINDAN VURULDU

18 yaşındaki Ecenaz M. silahla başından vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ecenaz M., ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EVDEKİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaparken, olay sırasında evde bulunan 2'si erkek olmak üzere 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

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