Anadolu Ajansı
Misafir olarak gittiği evde canından oldu! Yanındakiler gözaltına alındı
Kocaeli'de arkadaş ziyareti için gittiği evde başından silahla vurulmuş halde bulunan Ecenaz M., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan 2'si erkek 3 kişi gözaltına alınırken, genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Özetle DinleMisafir olarak gittiği evde canından oldu! Yanında...
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3. Sayfa 1 dk önce
Darıca'da bir evde bulunan 18 yaşındaki Ecenaz M., başından silahla vurularak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
- Olay, Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.
- 18 yaşındaki Ecenaz M. başından silahla vurulmuş halde bulundu.
- Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
- Ecenaz M. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.
- Olay sırasında evde bulunan 2'si erkek olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.
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Olay, Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 genç kız, ziyaret amacıyla Sırasöğütler Mahallesi’ndeki eve geldi.
ECENAZ BAŞINDAN VURULDU
18 yaşındaki Ecenaz M. silahla başından vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ecenaz M., ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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EVDEKİLER GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaparken, olay sırasında evde bulunan 2'si erkek olmak üzere 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
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