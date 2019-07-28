Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını yarın TSİ 19.00’da Yunan ekibi A. Larisas ile oynayacak.
Beşiktaş takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
28.07.2019 - 16:36 | Son Güncelleme: 28.07.2019 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,yeni sezon,hazırlık,Abdullah Avcı,
640172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/640172.aspx
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Göztepe
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Kasımpaşa
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Sivasspor
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Takım
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G.
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M.
A.
Y.
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P.
1
Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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Altay
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Altınordu
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Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Fatih Karagümrük
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Giresunspor
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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Ümraniye
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