Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, 17 Temmuz’da başladığı Avusturya kampını önceki gün tamamladı. 12 günlük süreçte ön plana birçok isim çıktı. Kondisyoner Alberto Bartali’nin özel teknikleri ve çalışmaları, takımı dağ bayır demeden koşturması da kampa damga vurdu ve Cimbom âdeta bir komando eğitiminden geçti. Takımın temposu üst seviyelere çıkarken sürdürülebilir fiziksel güç arttı.

Babel büyük şans

Kampın bir numaralı yıldızı Ryan Babel oldu. Avusturya etabının son bölümünde saçını altın rengine çeviren Hollandalı şu an takım için altın kadar değerli. Galatasaray’a çabuk uyum sağlayan 32 yaşındaki futbolcu hazırlık maçlarında Leipzig’e iki, Bordeaux’ya bir olmak üzere toplam üç gol kaydetti. Sol kanat bölgesine takviye edilen Babel son maçta en uçta santrfor bölgesinde görev yaptı. Babel’in santrforda da başarılı bir performans ortaya koyması Terim’in elini güçlendirdi.

Jimmy piyangosu

Galatasaray’da çok da heyecan oluşturmayan bir transferdi Jimmy Durmaz. Kanat bölgesine alternatif olarak takviye edilen 30 yaşındaki futbolcu gerek merkez orta sahada gerek de kanattaki performansıyla “Bu takımın vazgeçilmezi olabilir” algısını yerleştirdi. Saha içinde sorumluluk alan, duran topların başına geçmekten çekinmeyen Jimmy antrenmanlarda da teknik direktör Terim’in takdirini kazandı. Uyum problemi yaşamadan takıma kısa sürede adapte olması da takım ve kendi adına artısıydı.

Gençler çok iyi

Galatasaray’da altyapıdan A Takım’a kazandırılan isimlerden Atalay Babacan, Ali Yavuz Kol, Avusturya kampında akranları arasında en çok ön plana çıkan iki isimdi. Orta sahada Atalay, hatasız pasları, oyun görüşü, çabuk karar verme kabiliyetiyle Terim’in gözüne girdi. Forvet Ali Yavuz Kol çevikliği ve çabukluğuyla heyecan oluşturdu. Terim, Erencan Yardımcı’dan da çok şeyler beklerken topla daha az oynamasını istediği Mustafa Kapı’nın da potansiyeli dikkat çekti. Metehan Mertöz de temiz bilekleriyle öne çıktı.

Bir dip bir zirve

G.Saray’da geçen sezon Fatih Terim’in şans verdiği isimlerdendi Yunus Akgün. Ondan da Ozan Kabak kadar olmasa da patlama yapması ve yeni sezon öncesi üzerine koyarak ilerlemesi bekleniyordu. Ancak genç Yunus Akgün bir türlü istikrar sağlayamadı. Bir çift kaleyi tek başına kazandıran Yunus, süre aldığı iki hazırlık maçının birkaç bölümü dışında sönük kaldı. Öte yandan bir başka genç Gökay Güney’den de bu kampta beklenilen alınamadı. Gökay’ın daha çok çalışması gerektiği net şekilde görüldü.

MERKEZDE ŞAŞIRTTI!

Galatasaray’da geçen sezon sol bek bölgesine takviye edilen Ömer Bayram, Avusturya kampında merkez orta sahadaki performansıyla parmak ısırttı. Augsburg maçında gol atan Ömer Bayram, Bordeaux maçında büyük alkış aldı ve bir de asist yaptı. Ömer’e şu an alternatif ön libero olarak bakılıyor.

BU PERFORMANSIYLA...

Galatasaray’da kampın ağabeyliğini Mariano ile Nagatomo yaparken, bu ikili ayrıca takımın neşe kaynağı olarak da ön plana çıktı. Sağ bek ve sol bekin iki ası tempo ve iyi fiziksel durumlarıyla da dikkat çekti. Teknik direktör Fatih Terim, bir ara ayrılığı gündeme gelen Mariano’nun satışını da asla düşünmüyor.

HAYAL KIRIKLIĞI

Galatasaray’da hazırlık döneminde iyi başlayan Kostas Mitroglou, Avusturya kampında hayal kırıklığı oluşturdu. Bir ara yeni transfer gözüyle bakılan Yunan golcü, yine istenilen noktaya gelmedi. Fatih Terim yeni sezon öncesi umutlu baktığı tecrübeli golcüden de umudunu kesti.

Savaşçı imzayı attı

Galatasaray, Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama’nın opsiyonunu kullanarak 5 milyon avroluk ödemeyle bonservisini Standart Liege’den aldı. Luyindama’ya 3 sezon boyunca net 1 milyon 50 bin avro ücret ödenecek. Futbolcu imzası sonrası Başkan Mustafa Cengiz’i makamında ziyaret etti. Cengiz, “Çok mutluyuz. Kendisine olan güvenimizi hiç boşa çıkarmadı. Taraftarımız da kendisini çok seviyor. Savaşçı karakteri ve yüreğiyle çok uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecek” derken, Luyindama da “Önümüzdeki sene içerisinde aynı performansımı devam ettirmek, başkanımıza, hocamıza ve taraftarımıza bana duydukları güvenin karşılığını vermek istiyorum” sözlerini kullandı.