Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonu için yaptığı başvuruyu reddetmişti. Karar sonrasında Fenerbahçe Kulübü, resmi siteden açıklama yayınladı. CAS, Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı başvuruyu reddetmesinin ardından Fenerbahçe, karar hakkında açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

"Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu 'bir kez daha' tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

CAS'TAN TRABZONSPOR'A OLUMSUZ CEVAP

CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonu ile ilgili yaptığı itirazı reddetti. CAS; "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" ifadelerini kullandı.