Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da geri sayım devam ediyor. Dünya yıldızı Radamel Falcao’nun İstanbul havaalanına inişi artık an meselesi. Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce idari menajer Şükrü Hanedar’ın görüşüp ikna ettiği oyuncu için Galatasaray’ın yetki verdiği diğer menajerler de son işlemleri tamamladı. Otuz üç yaşındaki dünya yıldızının Galatasaray tercihinde, teknik direktör Fatih Terim’in projelerinin anlatılmasının, hayallerinin çok önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Galatasaray ile beş senelik sözleşme yenileyen tecrübeli teknik adamın uzun vadeli planları ve özellikle Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefi Radamel Falcao’yu etkiledi.

Görkemli karşılama

Daha önce Fatih Terim gibi UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan ve lig şampiyonlukları da bulunan dünya yıldızının koleksiyonundaki tek eksik parça Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de tek eksik parçası bu kupa olurken Falcao’nun “Birlikte bu kupaya yürüme” fikri kafasına yerleşti ve finansal problemlerinin de çözülmesiyle sarı-kırmızılılara “evet” dedi. Falcao kendisini Fatih Terim ile çok benzetti. üç seneliğine 22 milyon avroluk bir kontratla Galatasaray’ın yolunu tutacak Falcao için özel gösterimler ve özel organizasyonlar hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük markalarından Türk Hava Yollarının da devreye girmesiyle Falcao’ya unutulmaz bir ‘hoş geldin’ turu yapılacak.

Mor’a kırmızı çizgiler

Galatasaray’ın Celta Vigo’dan kadrosuna kattığı Emre Mor, önceki gün İstanbul’a ayak bastı. 2016’dan sonra bir türlü dikiş tutturamayan ve daha çok disiplinsiz tavırlarıyla gündeme gelen genç futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte yeniden çıkış yapmayı hedefliyor. Fatih Terim’in kapısını çalıp hocasına söz veren Emre, İstanbul’a gelir gelmez de tecrübeli hocanın kurallarıyla tanıştı.

Artık geçmişi bir kenara bırakması gerektiği Emre’ye söylenirken gece hayatından uzak durması konusunda ciddi şekilde uyarıldı. Antrenmanlara geç kalma gibi bir durumun da söz konusu olmadığının altı çizilirken sosyal medya kullanımı da asgariye indirilecek. Özel antrenman programları harfiyen uygulanacak ve beslenmeye çok dikkat edilecek. Sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Emre'ye, yeni başkanı Mustafa Cengiz de başarı diledi.

İKİ KONTENJAN KALACAK

G.Saray kadrosunda şu an resmi olarak 14 yabancı bulunurken Diagne’nin satışının ardından Kostas Mitroglou ile yolların ayrılması Ozornwafor’un da kiralanması bekleniyor. Bu şekilde kadroda üç yabancı kontenjanı kalmış olacak. Falcao geldiğinde de bu ikiye inecek. Teknik direktör Fatih Terim işte tam da bu noktada ince elenip sık dokunması gerektiği fikrinde. Mutlaka bir orta saha transferi daha isteyen tecrübeli teknik adam kalan son tercihini savunma mı yoksa hücum yönünde mi kullanacağına karar vermeye çalışıyor.

YABANCILAR

Muslera

Mariano

Linnes

Luyindama

Marcao

Nagatomo

Ozornwafor

Belhanda

Donk

Feghouli

Babel

Seri

Mitroglou

Diagne

Aslan’ı seçtim

Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michael Seri, transfer sürecini ve duygularını açıkladı: Transferim için Drogba ile konuşmadım. Milan’dan da teklif vardı ama yönetimin ve taraftarın ısrarını gördükten sonra Galatasaray’ı tercih ettim. Topa sahip olmayı seven bir oyuncuyum. Belhanda ile daha önce Nice’te iyi bir uyum yakaladık. Burada da ne yapacağımızı göreceğiz. Takım olarak oynayacağız. En önemlisi oynarken keyif almak ve bunu taraftarlara da verebilmek. Fatih Terim çok sempatik bir hoca, beni çok iyi karşıladı ve burada olduğumdan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Onun bana olan güvenine sahada karşılık vermek istiyorum.