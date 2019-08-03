Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaraylı taraftarlar âdeta hasretle Radamel Falcao’yu bekliyor... Bir süre önce el sıkışılan yıldız oyuncu üç senelik kontrata ve toplamda 22 milyon avroluk kazanca “evet” demişti. Kulübü Monaco da Kolombiyalı futbolcunun yüksek maliyetinden dolayı bonservis bedeli istemeden Galatasaray ile anlaşmıştı. Son prosedürlerin tamamlanması için sarı-kırmızılıların yetki verdiği menajerler Monaco’da işi tamamladı. Aksi yönde yabancı kaynaklardan transferin yattığı konusunda söylentiler çıksa da Galatasaraylı yöneticiler herhangi bir sıkıntı olmadığının, panik yapılmaması gerektiğinin mesajını veriyor. Kısacası artık bu iş buradan dönmez diyorlar. “Neden hâlâ açıklama yapılmıyor” sorusunun cevabı da Monaco Kulübü’nde...

Hoca da bekliyor

Fransız Kulübü de kadrosuna yeni santrfor katacak. Ve Monaco da yeni golcüsünü bildirdikten sonra Falcao’nun satışının resmîleşmesini istiyor. Şu an aslında olmayan problem sadece bu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bir yandan bu transfer haberini bekliyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi öncesi santrforsuz bırakılan tecrübeli teknik adam bu defa aynı hatanın tekrarlanmasını istemiyor. Ve Falcao’nun Süper Lig başlayana kadar takıma gelmesini bekliyor.

Serinletti

Galatasaray’ın yeni transferi Michael Seri, Florya’ya hızlı bir giriş yaptı. Takıma çok çabuk uyum sağlayan Fildişi Sahilli futbolcu antrenmanda resital vermek suretiyle teknik direktör Fatih Terim’in de yüzünü güldürdü. Üst düzey bir oyun kurucu olduğunu ispatlayan Seri, rakip ataklarını da başlamadan kesiyor. Çevre kontrolü yüksek olan Seri’nin özellikle pas şiddeti ve ters topları dikkat çekiyor.

Diagne ferahlığı

Senegalli yıldız, Katar’ın er-Rayyan kulübüne 15 milyon avro gelir getirerek gitti. Yıldız golcünün iki gün içinde başkent Doha’da olması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, bu hamlesiyle rahat nefes alacak ve Ever Banega için de atağa kalkacak.

Asla vazgeçmedim

Galatasaray’ın yeni transferi Emre Mor için resmî hesaptan özel bir video yayınlandı. Türk Telekom Stadyumu’nda çekilen tanıtım videosunda Emre âdeta “Kendisinden umudu kesenlere” cevap verdi. “Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin” sözünün hatırlatıldığı videoda Emre “Yenilmedim, çünkü asla vazgeçmedim” dedi. Emre Mor, Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde sağlık kontrolünden de geçti. Bu arada bir seneliğine kiralanan Mor’un sözleşme detayları da belli oldu. Buna göre Celta De Vigo’ya 600 bin, Emre’ye de 750 bin avro ödenecek. Satın alma opsiyon bedeli ise 8 milyon avro olarak belirtildi.

Yetenekleri çok büyük

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz “Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık Emre’nin evi. Biz burada Emre’nin Allah vergisi kabiliyetlerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz” açıklaması yaptı. Abdurrahim Albayrak ise “Galatasaray taraftarı, Emre’yi heyecanla bekliyor. Galatasaray’a gelme konusunda ne kadar heyecanlı ne kadar istekli olduğunu biliyorum” sözlerini kullandı.

Rakip Panathinaikos

Şampiyon Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan’ın Panathinaikos takımı ile bugün özel maçta karşılaşacak. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele, saat 21.00’de başlayacak.

Takibe takip!

Adım adım Galatasaray'a doğru yol alan Radamel Falcao'nun her hareketi takip altında. Kolombiyalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımları beğenirken kaptan Fernando Muslera'yı da Instagram'dan takibe başlamıştı. Muslera da Falcao'nun ilgisine kayıtsız kalmadı ve o da ünlü golcüyü ekledi.