Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ve Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda hep birlikte güzel işlere imza atacaklarına inandığını belirten Deniz, "Fenerbahçe gibi güzel bir kulüpte oynamak herkese nasip olmaz. Burada olmak anlatılmaz bir duygu. Çocukluk hayalimdi, onun için inanılmaz gururluyum. Kulüple ve burada olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Ersun Hoca'yla, Ali başkanla, yönetimle ve taraftarlarla beraber çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Hocayla ilişkimiz iyi

Deniz Türüç şöyle devam etti: Fenerbahçe'ye 2 defa aşık oldum. İlk kez zaten herkes Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçe'yi sevmek zorundadır. İkincisi de, Fenerbahçe geçen sezon istediği performansı ortaya koyamadığı sürece stat tıklım tıklım doluydu ve taraftarlar takımı desteklediler. Bu durum inanılmaz gurur verici. İkinci defa aşık olmamın sebeplerinden biri, o zor günlerde taraftarların takımı yalnız bırakmaması. Ersun Hoca ile aramızda iyi bir ilişki var. Onunla çalışacak olmak benim için çok güzel bir duygu. 5 yıldır Türkiye'de oynuyorum ve takımda da bazı oyuncuları tanıyorum...

Kolarov’da geri sayım

Roma’nın veda eder gibi videolu paylaşım yaptığı Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe için gün sayıyor. Inter’in teklifini geri çeviren ve Mirsad Türkcan’ın etkisiyle sarı-lacivertlilere “evet” diyen 33 yaşındaki sol bek, transferinin bir an önce resmiyet kazanmasını istiyor.

Deniz joker olacak

F.Bahçe'de Ersun Yanal’ın hücum hattı belli gibi. İleride Vedat Muriç, kanatlarda Moses ve Garry Rodrigues ortada ise Max Kruse... Peki Deniz Türüç ne olacak? İşte bu sorunun cevabı da Ersun Yanal’ın taktik tahtasında... Millî ve yerli olan Deniz Türüç uzun vadeli planın (yabancı sınırlaması da düşünülürse) içerisinde aslında. Futbolcu öncelikli olarak Moses ve Garry Rodrigues ile forma rekabetine girecek. Max Kruse’nin yerinin garanti olduğu düşünülürse şu an için yedek kalması yüksek ihtimal. Ancak Yanal, Deniz’i hamle oyuncusu olarak da kullanmak istiyor. Cezalı sakat veya formsuzluk durumunda hemen sahaya sürülecek isim kuşkusuz Deniz Türüç.