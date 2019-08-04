Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta işler hiç iyi gitmiyor. Öncelikle Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ortaya konan futbol camiayı endişelendiriyor. Daha da vahimi oyunculardan gelen sakatlık haberleri oldu. Üstelik ligin başlamasına kısa bir süre kalmış olmasına rağmen. Yetmezmiş gibi bütün sakatlar da takımın as oyuncuları. Dün Burak Yılmaz'dan gelen haber çok sarsıcıydı. Bir ay önce tarak kemiğinden ameliyat edilen golcü oyuncu cumartesi günü uzun bir aradan sonra ilk defa Udinese karşısında maça çıktı. Karşılaşmanın ardından ağrıları artan yıldız golcü hemen hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde ameliyat edilen bölgesinde çatlak olduğu belirlenen Kral, tam 1 ay sahalardan uzak kalacak. Avusturya kampında birer birer sakatlanan oyuncuların sayısı şu anda sekize ulaştı.

Ligin başı sıkıntı

Ljajic, Medel, Atiba, Dorukhan, Douglas ve Roco da ıskartaya çıkmış durumda. Yedi futbolcunun da en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirlendi. Bu isimlerin hepsinin de sakatlığının kas yaralanmalarına bağlı olması son derece düşündürücü. İkinci kamp dönemindeki aşırı yüklemeye dayanamayan futbolcular birer birer sakatlanmaya başladı. Daha da endişelendirici olan ise Burak dışında futbolcuların ligin ilk maçına yetişmesi ancak form tutmalarının sürecek olması. Bu da hem Abdullah Avcı'yı, hem yönetimi, hem de taraftarları şimdiden kara kara düşündürüyor. Öte yandan son olarak el tarak kemiğinde kırık tespit edilen Gökhan Gönül'ün yarın ameliyat olacağı ve özel bir alçı ile çalışmalara devam edeceği öğrenildi.

Sebep Çetinkaya mı?

Son dört sezondaki Beşiktaş'ın kulüp doktoru olan Sarper Çetinkaya'nın görevine son verilmesinin sakatlıkları da beraberinde getirdiği konuşuluyor. Futbolcuları kısa sürede iyileştirmesi ve kolay kolay sakatlık yaşamamalarını sağlamasıyla bilinen Çetinkaya'nın ayrılığından sonra yeni gelen sağlık heyetinin, kondisyonerler ile uyumlu çalışmamış olmasından dolayı sakatlıkların arttığı belirtiliyor.

SON MAÇ

Avusturya kampında şu ana kadar üç hazırlık maçı yapan Beşiktaş bu akşam son karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Brescia ile 18.00’de karşılaştıktan sonra Avusturya kampını tamamlayacak. Mücadele Smart Spor’dan canlı yayınlanacak.

626 OY ALDI

Beşiktaş Kulübünde yapılan olağan divan başkanlık kurulunda Tevfik Yamantürk yeniden başkanlığa seçildi. Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda Tevfik Yamantürk, Şeref Nasır ve Haluk Karakurt'un yarıştığı seçimde 947 üye oy kullandı. Yamantürk 941 geçerli oyun 626'sını alarak yeniden başkanlığa getirildi.