Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Red Bull Uçuş Günü, uçuş tutkunlarını Caddebostan Plajı’nda buluşturdu. 35 cesur takımın birbirinden güzel kostümleri, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile görsel bir şölene imza attığı etkinlik seyircilerden tam not aldı. Altı yıllık aradan sonra yeniden İstanbul’da düzenlenen organizasyon, gökyüzünde renkli görüntülerin oluşmasını sağladı. Etkinlikte ayrıca pilot Dario Costa tarafından, Red Bull Air Race uçağı ile heyecan dolu bir akrobatik uçuş şovu gösterisi yapıldı.

ŞAMPİYONA EĞİTİM

Organizasyon sonunda dörder kişilik 35 takımdan, şampiyon olan takımın pilotu, pilotluk eğitimi ödülü kazanırken, ikinci olan takım ise bir Red Bull Air Race yarışını yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile tecrübe edinme şansına sahip oldu. “Vecihi Tim” isimli takımın pilotu Fırat Alkaya, ekibin isminin Yeşilçam’ın usta sanatçılarının bir arada bulunduğu Gülen Gözler filminden geldiğini belirtirken “Arkadaşlarımızla birlikte unutulmaz bir tecrübe yaşıyoruz” dedi.

KAZANAN COFFEE LOVERS

Nefesleri kesen organizasyonda Coffee Lovers takımı birinciliği elde etti. İkinciliği Mother Force takımı, üçüncülüğü ise Vecihi Team takımı kazandı.